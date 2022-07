Ligue des Nations (Quarts de finale) : Les Bleus faciles face au Japon

#VNL2022 #VNLFinals

Les Bleus à leur main

VOLLEY - LIGUE DES NATIONS / PHASE FINALE

Quarts de finale

Demi-finales - Samedi 23 juillet 2022

Les Bleus ont été exacts au rendez-vous à Bologne ! Après une phase préliminaire réussie, avec neuf victoires pour trois défaites, les joueurs d’Andrea Giani ont retrouvé le Japon en quarts de finale de la Ligue des Nations. Sans Earvin Ngapeth, mis au repos après s’être tordu la cheville à l’entraînement ce jeudi matin, les Tricolores ont démarré piano ce premier match disputé dans le cadre de la phase finale. Les Japonais, après avoir concédé le premier point, ont fait la course en tête mais sans parvenir à faire le break. Le match s’est longtemps résumé à un chassé-croisé entre les deux formations mais, à l’approche du « money time », les Bleus ont su creuser un écart de trois points. Toutefois, les coéquipiers de Yuji Nishida (8 points) ont alors signé un 5-0 et fait trembler l’équipe de France. Serrant le jeu, les Bleus ont su avoir le dernier mot grâce à un 5-1 pour conclure ce premier set. Ce scenario contraire n’a pas déconcentré les joueurs du pays du Soleil Levant, sèchement battus par les Tricolores lors de la phase préliminaire en juin dernier.Mais, après avoir fait la course en tête à l’entame de la deuxième manche, les Japonais sont rentrés dans le rang. Jean Patry (19 points) et Yacine Louati (10 points) ont trouvé les solutions pour faciliter la vie de l’équipe de France face aux joueurs de Philippe Blain. Avec très rapidement cinq points d’avance, les Bleus ont su gérer leurs efforts sans jamais relancer leurs adversaires. Un dernier coup d’accélérateur leur a permis de s’envoler pour faire le break dans ce quart de finale. Le troisième set a alors vu les protégés d’Andrea Giani hausser le ton d’entrée. Si l’écart a longtemps oscillé entre un et trois points puis entre trois et quatre longueurs, l’équipe de France n’a jamais laissé le Japon sortir la tête de l’eau. La première balle de match s’est avérée être la bonne pour les Bleus (26-24, 25-16, 25-20). Les champions olympiques se qualifient sans peine pour les demi-finales mais l’opposition y sera tout autre. C’est, en effet, l’Italie qui sera sur leur route ce samedi avec une place en finale comme enjeu.Du 20 au 24 juillet 2022, à Bologne (Italie)- Brésil : 3-1 (20-25, 25-22, 25-23, 25-17)- Pays-Bas : 3-1 (21-25, 25-22, 25-13, 25-22)- Japon : 3-0 (26-24, 25-16, 25-20)Pologne - IranPologne ou Iran - Etats-UnisItalie - France