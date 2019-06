Au lendemain de sa défaite face à l'Argentine, l'équipe de France a encore perdu dimanche contre les Etats-Unis, pour son étape cannoise à domicile.

A l'occasion de cette neuvième journée de Ligue des nations, les Bleus se sont à nouveau inclinés 3-1 malgré le gain du premier set (23-25, 25-22, 28-26, 27-25).

La France est cinquième, à deux victoires de l'Iran et du Brésil, et avec un succès de retard sur l'Italie et la Russie.