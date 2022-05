Ligue des Nations : La sélection des Bleus pour le Canada

Pas de surprise chez les Bleus. Au lendemain de la victoire de l'équipe de France contre les Pays-Bas à l'Arena Futuroscope de Poitiers (3-0), pour la première sur le banc de l'Italien Andrea Giani, ce dernier a annoncé les 14 joueurs convoqués pour l'étape de la Ligue des Nations au Canada (du 8 au 12 juin). En effet, sur les 15 Français présents lors de ce stage en Nouvelle-Aquitaine, seul le central de Chaumont Moussé Gueye ne se rendra pas à Ottawa. Pour ce premier gros rendez-vous de cette nouvelle ère, ce sont les centraux Quentin Jouffroy et Médéric Henry qui accompagneront les champions olympiques Barthélémy Chinenyeze et Daryl Bultor à ce poste là. Comme Théo Faure, Gueye va rejoindre l'équipe de France A', qui s'apprête à participer aux Jeux méditerranéens.

Giani déjà conquis par son groupe

« Ce groupe est très talentueux et j'aime beaucoup les jeunes joueurs, ils jouent très bien », a d'ailleurs confié Giani, vendredi soir, dans des propos recueillis par L'Equipe. A noter que plusieurs médaillés d'or à Tokyo l'été dernier sont pour le moment laissés au repos, à savoir Benjamin Toniutti, Jenia Grebennikov, Trévor Clevenot et Nicolas Le Goff. Pour rappel, avant de s'envoler pour le Canada le 31 mai, les Bleus affronteront à nouveau les Pays-Bas ce dimanche 29 mai. Ensuite, à Ottawa, la France disputera dans un premier temps deux matchs amicaux contre les Canadiens (2 et 4 juin), avant de défier l'Italie (8), la Serbie (9), le Canada (10) et la Pologne (12), lors de cette première étape de la Ligue des Nations.



Les 14 joueurs sélectionnés pour l'étape canadienne :



Passeurs : Antoine Brizard (Piacenza, ITA), Raphaël Corre (Chaumont)



Pointus : Jean Patry (Milan, ITA), Stephen Boyer (Jastrzesbski Wegiel, POL)



Réceptionneurs-attaquants : Earvin Ngapeth (Modène, ITA), Kevin Tillie (Varsovie, POL), Yacine Louati (Fenerbahçe, TUR), Pierre Derouillon (Tours)



Centraux : Barthélémy Chinenyeze (Milan, ITA), Daryl Bultor (Tourcoing), Quentin Jouffroy (Narbonne), Médéric Henry (Le Plessis-Robinson)



Libéros : Benjamin Diez (Paris), Jérémie Mouiel (AS Cannes)