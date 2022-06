Ligue des Nations (H) : Une formalité pour les Bleus

L'équipe de France masculine de volley peut commencer à penser sérieusement au "Final Eight" de Bologne dans un mois. Les champions olympiques ont décroché ce samedi leur sixième victoire en sept matchs de Ligue des Nations et restent en tête de la compétition. Vainqueurs de la Chine sur forfait (pour cause de covid) mercredi, puis vainqueurs des Pays-Bas vendredi, les Bleus ont dominé le Japon sur le score de 3-0 pour leur troisième match de l'étape de Quezon City : 25-22, 27-25, 25-16. Les Japonais ont bien résisté, surtout dans le deuxième set, mais ils sont tombés sur plus forts. Dans le premier set, la France a compté jusqu'à cinq points d'avance (20-15), avant de baisser un peu de rythme et voir le Japon revenir (21-20), mais les Bleus ont su hausser leur niveau au meilleur moment pour empocher le set avec trois points d'avance. Le deuxième set a vu les Japonais être aux commandes pendant un long moment (6-5, 9-8, 17-15), puis les champions olympiques ont égalisé à 22-22. Ils se sont ensuite procuré deux balles de set à 24-23, 25-24 et c'est celle à 26-25 qui a été la bonne.

L'Allemagne au programme dimanche

Malgré la perte de la manche, la Japon a bien entamé la troisième et a mené jusqu'à 5-4, avant que la France n'appuie une nouvelle fois sur l'accélérateur, avec deux 4-0 (12-7 puis 17-9) qui lui ont permis de prendre le large et s'imposer sans trembler. Jean Patry a été le grand artisan de ce succès, avec 14 points au compteur, dont 10 sur attaque, alors que Trevor Clevelot finit avec 8 unités. Dimanche, à 5h00 du matin heure française, les hommes d'Andrea Giani ont rendez-vous avec l'Allemagne, une équipe moins bien classée que le Japon et qui a perdu ses trois matchs de l'étape de Quezon City jusque-là.



Les marqueurs français : Patry (14), Louati (8), Chinenyeze (7), Le Goff (7), Boyer (3), Corre (1), Henry (1), Jouffroy (1)



VOLLEY / LIGUE DES NATIONS 2022 (H)

Du 7 juin au 24 juillet (programme en heure française)



PHASE DE POULES

1- France 18 points

2- Pologne 15

3- Japon 15

4- Etats-Unis 14

5- Pays-Bas 14

6- Italie 13 >>> Qualifiée d’office pour les quarts de finale en tant que pays-hôte

7- Brésil 12

8- Slovénie 9

9- Iran 9

10- Serbie 8

11- Allemagne 7

12- Argentine 8

13- Chine 6

14- Canada 6

15- Bulgarie 6

16- Australie 2



Samedi 25 juin (à Quezon City, Philippines)

Japon - France : 0-3 (22-25, 25-27, 16-25)

