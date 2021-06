Ligue des Nations (H) : Tombeur des Etats-Unis, les Bleus remontent sur le podium

C’est une constante dans cette Ligue des Nations 2021. Les Bleus, au lendemain d’une défaite, savent se relancer et repartir de l’avant. En effet, comme face au Japon puis face au Canada, les joueurs de Laurent Tillie ont laissé derrière eux la défaite concédée ce mardi au bout du tiebreak face aux Pays-Bas à l’occasion de leur duel face aux Etats-Unis, qui alternent le chaud et le froid depuis le début de la compétition. L’entame de match a vu les deux équipes peiner à se départager, les Tricolores étant les premiers à prendre deux points d’avance… avant d’en laisser échapper quatre et de rendre la main aux Américains. Toutefois, en tout fin de manche, une série de trois points a remis les Français dans le sens de la marche pour conclure à leur première balle de set. La deuxième manche a démarré avec un scenario comparable mais, ce coup-ci, ce sont les coéquipiers de Torey Defalco (19 points) qui ont su mettre le coup d’accélérateur quand il le fallait pour faire la course en tête et revenir à une manche partout.

Les Bleus n’ont jamais été à l’abri

Contrariés, les joueurs de Laurent Tillie ont haussé le ton à l’entame du troisième set. Ceci s’est matérialisé par un 7-1 qui a offert six longueurs d’avance aux Bleus. Toutefois, ce matelas s’est progressivement réduit pour voir les Américains repasser devant et s’offrir cinq balles de set dans un dénouement sous haute tension. Toutefois, les coéquipiers de Jean Patry (13 points) ont eu le dernier mot à leur deuxième balle de set. A l’image des deux premiers sets, le quatrième a vu les deux équipes se répondre point après points. Mais ce sont bien les Bleus qui ont su creuser un infime écart de trois points dans la deuxième moitié de set. Les Américains ont su revenir quatre fois à une longueur mais l’équipe de France a su tenir le choc et mettre un terme à la rencontre sur sa troisième balle de match (23-25, 25-22, 29-31, 22-25). Un huitième succès en onze matchs qui permet aux Bleus de reprendre la troisième place du classement général, derrière la Pologne et le Brésil.



VOLLEY / LIGUE DES NATIONS 2021

Du 28 mai au 27 juin 2021 à Rimini (Italie)



Semaine 4

Mardi 15 juin

Pays-Bas - France : 3-2 (15-25, 22-25, 28-26, 25-23, 19-17)

Mercredi 16 juin

Etats-Unis - France : 1-3 (23-25, 25-22, 29-31, 22-25)

Jeudi 18 juin

19h30 : France - Italie



Classement (après 11 journées sur 15)

1- Pologne 9 victoires (27 points)

2- Brésil 9 (26)

3- France 8 (25)

4- Slovénie 8 (23)

5- Serbie 8 (22)

6- Russie 7 (23)

7- Japon 6 (16)

8- Iran 5 (18)

9- Etats-Unis 5 (15)

10- Italie 5 (14)

11- Argentine 5 (14)

12- Allemagne 4 (13)

13- Canada 3 (10) >>> éliminé de la course au Final Four

14- Bulgarie 2 (7) >>> éliminée de la course au Final Four

15- Pays-Bas 2 (6) >>> éliminés de la course au Final Four

16- Australie 1 (2) >>> éliminée de la course au Final Four