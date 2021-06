Ligue des Nations (H) : Septième victoire pour les Bleus, tombeurs du Canada

Les Bleus savent bien réagir. Comme après leur premier revers dans le cadre de la Ligue des Nations face à la Serbie, les joueurs de Laurent Tillie ne se sont pas laissés abattre à la suite de la défaite concédée ce jeudi contre la Slovénie. Mais, opposés au Canada pour leur neuvième match dans la compétition, les joueurs de l’équipe de France ont eu du retard à l’allumage. En effet, les Canadiens ont fait la course en tête pendant l’essentiel de la première manche, durant laquelle les Tricolores n’ont jamais su passer devant au tableau d’affichage. Les coéquipiers d’Eric Loeppky (17 points) ont compté jusqu’à sept points d’avance avant un petit trou d’air juste avant de conclure victorieusement ce premier set. Un avantage que les Nord-Américains ont su longtemps conserver dans le deuxième set. Mais, avec seulement trois points d’avance au maximum, les Canadiens sont restés sous la menace de Bleus qui sont progressivement entrés dans leur match. C’est au tour dernier moment, grâce à un 5-1, les protégés de Laurent Tillie ont pris le contrôle des opérations pour revenir à une manche partout à la première occasion.

Les Bleus ont maîtrisé la fin de match

Emmenés par Jean Patry et Kevin Tillie (13 points chacun) et sans Earvin Ngapeth sur la feuille de match, les Bleus ont pris la main dès les premiers échanges du troisième set. Mais leur avance de quatre points n’a finalement pas tenu très longtemps, les Canadiens revenant à douze points partout avant de prendre le temps d’un point les devants. Plus constants lors des derniers échanges, les joueurs de Laurent Tillie ont su conserver cet avantage pour virer en tête après trois manches. Les joueurs de Glenn Hoag, dos au mur, ont tenté de réagir en haussant le ton dès le début du quatrième set mais un série de quatre points pour les Bleus a refroidi les ardeurs canadiennes. Une série qui a été un tournant dans ce match car les Tricolores n’ont alors plus lâché les rênes et ont pris jusqu’à neuf points d’avance. Il leur aura toutefois fallu trois balles de match pour arriver à leurs fins (25-20, 21-25, 22-25, 17-25). Un septième succès en neuf matchs qui permet aux Bleus de rester à la troisième place derrière la Pologne et le Brésil, qui s’affrontent dans le choc de cette journée.



VOLLEY / LIGUE DES NATIONS 2021

A Rimini en Italie du 28 mai au 27 juin



Classement (après 9 journées sur 15)

1- Pologne 21 points

2- Brésil 21

3- France 21

4- Slovénie 19

5- Serbie 19

6- Iran 17

7- Russie 17

8- Japon 13

9- Allemagne 13

10- Etats-Unis 12

11- Italie 11

12- Argentine 11

13- Canada 7

14- Bulgarie 5

15- Pays-Bas 4

16- Australie 0



Semaine 3

Mercredi 9 juin

France - Russie : 3-1 (22-25, 25-18, 30-28, 25-19)

Jeudi 10 juin

France - Slovénie : 2-3 (25-17, 25-19, 23-25, 19-25, 9-15)

Vendredi 11 juin

Canada - France : 1-3 (25-20, 21-25, 22-25, 17-25)