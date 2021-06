Ligue des Nations (H) : La France peut toujours rêver du Final Four

Barthélémy Chinenyeze, central de l’équipe de France :

VOLLEY / LIGUE DES NATIONS 2021

Classement (après 13 journées sur 15)

France 9 (29)



>> Les quatre premiers se qualifient pour le Final Four, qui se déroulera les 26 et 27 juin.

Les Bleus sont toujours en course ! L'équipe de France masculine de volley peut toujours mathématiquement se qualifier pour le Final Four de la Ligue des Nations qui se déroulera ce week-end. Les hommes de Laurent Tillie ont en effet débuté leur "semaine 5" de compétition par une victoire 3-0 contre l'Iran (11eme) et prennent donc provisoirement la troisième place, à deux victoires du leader brésilien (qui jouera en fin d'après-midi). Habituée des matchs au long court lors de cette Ligue des Nations (seulement deux victoires 3-0 sur les douze premiers matchs), la France a expédié l'Iran en s'imposant 25-21, 25-21, 25-19. Dans le premier set, les Français ont mené le début de match, jusqu'à 8-8, puis les Iraniens ont pris les devants mais n'ont jamais compté plus de deux points d'avance, jusqu'à 17-17 où les Bleus ont définitivement pris les choses en main, l'emportant sur leur deuxième balle de set. Dans la deuxième manche, les deux équipes ont pris tour à tour les commandes, puis la France est passée devant à 10-9 et n'a eu besoin que d'une balle de set.. Stephen Boyer a encore été excellent, avec 17 points au compteur, bien aidé par Earvin Ngapeth, auteur de 9 points. La France va désormais tenter de battre l'Argentine (9eme) mardi et la Pologne (2eme) mercredi pour tenter de finir dans les quatre premiers et disputer le Final Four, même si l'objectif de l'été reste bien sûr le tournoi olympique.Chinenyeze (7), Tillie (8), Ngapeth (9), Boyer (17), Le Goff (9), Clevenot (4)« Une bonne victoire 3-0, rapide, ça fait du bien, surtout qu’on avait fait beaucoup de tie-breaks avant, ça fait plaisir de sortir un match comme ça. On voulait mettre beaucoup d’envie, jouer à fond, se lâcher, ça a déroulé, l’objectif est rempli. Personnellement, j’avais pu me reposer, parce que j’avais quelques petites douleurs, ça m’a permis d’arriver en pleine forme pour ce match. Il nous reste deux matchs, on va les jouer à fond pour essayer de se qualifier pour le Final Four. Même si ce n’était pas une priorité au départ, ça permet de jouer deux matchs de haut niveau en plus, mais aussi, de jouer un titre, ce n’est pas rien, donc on va tout faire pour gagner, à commencer mardi par le premier match contre l’Argentine, une équipe difficile à jouer, avec de bons centraux et un bon passeur. »A Rimini en Italie du 28 mai au 27 juinSerbie 9 (25)Russie 8 (26)Japon 7 (19)Etats-Unis 6 (17)Argentine 6 (17)Italie 6 (16) >>> éliminée de la course au Final FourIran 5 (18) >>> éliminée de la course au Final FourCanada 4 (13) >>> éliminé de la course au Final FourAllemagne 4 (13) >>> éliminée de la course au Final FourPays-Bas 2 (7) >>> éliminés de la course au Final FourBulgarie 2 (7) >>> éliminée de la course au Final FourAustralie 1 (2) >>> éliminée de la course au Final Four- Bulgarie : 3-0 (27-25, 25-21, 25-23)Allemagne -: 2-3 (25-22, 22-25, 25-22, 16-25, 15-17)Australie -: 1-3 (26-28, 25-20, 14-25, 23-25)Brésil -: 0-3 (37-39, 18-25, 28-30): 3-2 (22-25, 24-26, 25-22, 25-23, 15-9)- Japon : 3-2 (21-25, 25-22, 24-26, 25-21, 15-11)- Russie : 3-1 (22-25, 25-18, 30-28, 25-19): 2-3 (25-17, 25-19, 23-25, 19-25, 9-15)Canada -: 1-3 (25-20, 21-25, 22-25, 17-25)Etats-Unis -: 1-3 (23-25, 25-22, 29-31, 22-25): 2-3 (19-25, 25-22, 20-25, 25-21, 12-15)- Iran : 3-0 (25-21, 25-21, 25-19)- Argentine- PologneCrédit photo : FIVB