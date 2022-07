Ligue des Nations (H) : La France battue par l'Argentine

L’étape d’Osaka ne se passe pas aussi bien que celles d’Ottawa et de Quezon City pour l’équipe de France de volley… Alors que les Bleus n’avaient perdu d’un seul match au Canada et aucun aux Philippines, ils se sont inclinés ce samedi pour la deuxième fois en trois jours. Après les Etats-Unis jeudi, ce sont en effet les Argentins qui se sont offerts le scalp des champions olympiques, en quatre sets. Les Sud-Américains, qui devront lutter jusqu’au bout pour décrocher leur billet pour les quarts de finale, se sont imposés 22-25, 25-23, 23-25, 19-25 face à des Français déjà qualifiés pour le Final Eight de Bologne dans deux semaines.

Des sets accrochés

Dans le premier set, les Bleus ont tenu jusqu’à 13-13, avant de voir l’Argentine creuser peu à peu l’écart et empocher la manche de trois points. Mais la France a bien réagi, en gagnant une deuxième manche très accrochée de deux points, alors que le score était de 22-22 quelques minutes plus tôt. Le troisième set laissera des regrets aux hommes d’Andrea Giani, qui ont mené pendant une grande partie de la manche (20-16, 23-22) avant de s’incliner. Et dans le quatrième, l’Argentine a scellé sa victoire en finissant très fort, par un 13-7. Le duo Palacios-Vicentin (17 points chacun) a fait beaucoup de mal aux Bleus, qui s’en sont remis à Stephen Boyer (13pts) et Jean Patry (11pts) pour marquer, Earvin Ngapeth et Barthélémy Chinenyeze étant laissés au repos. Dimanche, les champions olympiques clôtureront leur phase de poules par un match contre la lanterne rouge, l’Australie, qui n’a gagné qu’un seul de ses onze matchs, avec l’objectif de prendre trois points pour finir le plus haut possible.



Les marqueurs français : Boyer (13), Patry (11), Clevenot (10), Louati (8), Jouffroy (8), Henry (3), Brizard (1)



VOLLEY / LIGUE DES NATIONS 2022 (H)

Du 7 juin au 24 juillet (programme en heure française)



PHASE DE POULES

1- Italie 28 points >>> QUALIFIEE

2- Pologne 25 >>> QUALIFIEE

3- France 25 >>> QUALIFIEE

4- Japon 24 >>> QUALIFIE

5- Etats-Unis 22 >>> QUALIFIES

6- Brésil 21 >>> QUALIFIE

7- Pays-Bas 17

8- Iran 17

9- Argentine 17

10- Slovénie 15

11- Serbie 11

12- Allemagne 10 >>> ELIMINEE

13- Chine 6 >>> ELIMINEE

14- Canada 6 >>> ELIMINE

15- Bulgarie 6 >>> ELIMINEE

16- Australie 2 >>> ELIMINEE



Samedi 9 juillet (à Osaka, Japon)

France - Argentine : 1-3 (22-25, 25-23, 23-25, 19-25)