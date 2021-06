Ligue des Nations (H) : Dixième victoire pour les Bleus, tombeurs de l'Argentine

Les Bleus touchent du doigt le Final Four de la Ligue des Nations. Au lendemain de leur net succès sur l’Iran, les joueurs de Laurent Tillie ont remis ça à l’occasion de leur avant-dernier match du Tour Préliminaire face à l’Argentine. Une rencontre que les Bleus ont bien démarré, prenant très tôt trois points d’avance sur les Sud-Américains. Mais un trou d’air et cinq points concédés consécutivement ont permis aux coéquipiers de Bruno Lima (10 points) de se relancer. Les Tricolores ont toutefois su répondre et reprendre l’avantage au tableau d’affichage pour conclure le premier set à leur deuxième opportunité. Si l’entame de la deuxième manche a vu les deux équipes rivaliser, une série de cinq points a permis à Jean Patry (12 points) et aux Bleus de s’installer en tête avec six points d’avance. Un matelas que les joueurs de Laurent Tillie ont su conserver mais, plus le moment de conclure s’est rapproché, plus les Argentins ont retrouvé de l’ardeur.

Les Bleus au pied du mur

Ce qui a permis aux Sud-Américains de revenir à seulement trois points. Mais plus de peur que de mal pour les Tricolores qui n’ont pas tremblé pour mener deux manches à rien sur leur première balle de set. Sur leur lancée, les Bleus ont pris quatre points d’avance après quatorze points disputés dans la troisième manche. Toutefois, dos au mur, les joueurs de Marcelo Méndez se sont accrochés et, restant un temps à une ou deux longueurs, ont su marquer trois points de suite pour passer un court moment devant. Néanmoins, la réponse de l’équipe de France a été immédiate pour creuser à nouveau un écart de deux points qui leur permis de sceller le sort de la rencontre à leur deuxième balle de match (26-24, 25-21, 25-22). Pour se qualifier pour le Final Four, les Bleus devront remporter leur dernier match face à la Pologne, championne du monde en titre ce mercredi.



VOLLEY / LIGUE DES NATIONS 2021

Du 28 mai au 27 juin, à Rimini (Italie)



Semaine 5

Lundi 21 juin

France - Iran : 3-0 (25-21, 25-21, 25-19)

Mardi 22 juin

France - Argentine : 3-0 (26-24, 25-21, 25-22)

Mercredi 23 juin

15h00 : France - Pologne



Classement (après 14 journées sur 15)

1- Pologne 11 victoires (33 points) >>> QUALIFIEE POUR LE FINAL FOUR

1- Brésil 12 (35) >>> QUALIFIE POUR LE FINAL FOUR

3- Slovénie 11 (31)

4- France 10 (32)

5- Serbie 10 (27)

6- Russie 9 (29)

7- Etats-Unis 7 (21) >>> éliminés de la course au Final Four

8- Japon 7 (19) >>> éliminé de la course au Final Four

9- Canada 6 (19) >>> éliminé de la course au Final Four

10- Argentine 6 (17) >>> éliminée de la course au Final Four

11- Italie 6 (16) >>> éliminée de la course au Final Four

12- Iran 5 (18) >>> éliminée de la course au Final Four

13- Allemagne 4 (13) >>> éliminée de la course au Final Four

14- Pays-Bas 2 (8) >>> éliminés de la course au Final Four

15- Bulgarie 2 (7) >>> éliminée de la course au Final Four

16- Australie 1 (2) >>> éliminée de la course au Final Four