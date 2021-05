Ligue des Nations : 18 joueurs retenus dans le groupe France

Même si décrocher une médaille olympique est l'objectif principal de l'équipe de France masculine de volley cette année, elle compte bien se servir de la Ligue des Nations pour se préparer au mieux pour Tokyo, d'autant que les Bleus n'ont plus disputé le moindre match depuis janvier 2020 et le TQO de Berlin. Ce lundi, le sélectionneur Laurent Tillie a dévoilé la liste des 18 joueurs qui participeront à la Ligue des Nations, du 28 mai au 27 juin à Rimini en Italie.

Quatre nouveaux en Bleu

Parmi eux, quatre n'ont encore jamais porté le maillot bleu. Le sélectionneur a expliqué ses choix : « Léo Meyer est un passeur que je suis depuis que je l’ai vu jouer en équipe de France jeunes, il sort de sa première saison en tant que titulaire en Ligue A, il a joué tous les matchs avec Nantes et a donc pris de l’expérience, il est avec nous pour apprendre au niveau international et nous montrer ce dont il est capable. Mousse Gueye, c’est un peu la grande surprise, je l’ai vu jouer à trois reprises en visu, il m’a à chaque fois énormément impressionné par ses qualités physiques, c’est un central atypique, jeune en Ligue A, j’avais envie de le voir de plus près, et je pense qu’il va nous donner un coup de main pendant la VNL. Théo Faure, pareil, c’est un jeune qui pousse, que j’aurais intégré dès l’année dernière sur la VNL si elle n’avait pas été annulée, il a fait une très bonne saison 2019/2020, ça a été plus dur cette saison, entre le Covid et une fracture de la main, on va voir comment il évolue avec nous. Quant à Benjamin Diez, il était déjà venu en stage avec nous, c’est un libéro majeur du Championnat de France, très stable en défense, il va avoir l’occasion de progresser aux côtés de Jénia Grebennikov. » Les Bleus vont rester à Mulhouse toute cette semaine pour peaufiner leur préparation, avant de partir en Italie lundi prochain. Ils débuteront la compétition le 28 mai contre la Bulgarie.



La liste des 18 Bleus

1 - Barthélémy CHINENYEZE - Central - 28/02/98 VIBO VALENTIA (ITA)

2 - Jénia GREBENNIKOV Jénia - Libero - 13/08/90 - TRENTO (ITA)

4 - Jean PATRY - Pointu - 27/12/96 - MILAN (ITA)

6 - Benjamin TONIUTTI - Passeur - 30/10/89 - ZAKSA KEDZIERZYN-KOZLE (POL)

7 - Kevin TILLIE - Récep/Attaquant 02/11/90 LATINA CISTERNA (ITA)

8 - Julien LYNEEL - Récep/Attaquant - 15/04/90 - VIBO VALENTIA (ITA)

9 - Earvin NGAPETH - Récep/Attaquant - 12/02/91 - KAZAN (RUS)

11 - Antoine BRIZARD - Passeur - 22/05/94 - ST PETERSBOURG (RUS)

12 - Stephen BOYER - Pointu - 10/04/96 - VERONE (ITA), AL RAYYAN (QAT)

14 - Nicolas LE GOFF - Central - 15/02/92 - MONTPELLIER

16 - Daryl BULTOR - Central - 17/11/1995 - TOURCOING

17 - Trévor CLEVENOT - Récep/Attaquant - 28/06/94 - PIACENZA (ITA)

18 - Thibault ROSSARD - Récep/Attaquant - 28/08/93 - VIBO VALENTIA (ITA)

19 - Yacine LOUATI - Récep/Attaquant - 04/03/92 - JASTRZESBSKI WEGIEL (POL)

20 - Benjamin DIEZ - Libéro 04/04/98 - PARIS VOLLEY

21 - Théo FAURE - Pointu - 12/10/99 - SPACER'S TOULOUSE

23 - Léo MEYER - Passeur - 25/01/97 NANTES REZE

24 - Mousse GUEYE - Central 11/11/96 NARBONNE