Ligue des Champions (H) : Varsovie n'a pas tremblé face à Tours

Tours n’a réagi que trop tardivement

VOLLEY - LIGUE DES CHAMPIONS / GROUPE D

1ere journée - Mercredi 4 décembre 2019

Classement du Groupe D

La marche était sans doute trop haute pour Tours. Leurs débuts dans l’édition 2019-2020 de la Ligue des Champions les a vu couler sur le parquet de Varsovie. Finaliste du championnat de Pologne la saison passée, les coéquipiers de Kevin Tillie et Antoine Brizard ont largement pris le meilleur sur la bande menée par Hubert Henno. S’ils ont su résister en début de première manche, les Tourangeaux ont subi une série de quatre points de suite alors que les deux équipes étaient à huit points partout. La donne a alors changé et, emmenés par Artur Udrys (6 points dans ce set), les joueurs de Varsovie ont petit à petit creusé l’écart pour s’imposer de dix points (25-15).L’entame de deuxième manche a immédiatement vu les coéquipiers d’Igor Grobelny (6 points dans ce set) prendre les choses en main pour mener de quatre points après dix échanges. S’ils ont su revenir à deux points en toute fin de manche, les coéquipiers d’Hermans Egleskalns (11 points dans le match) n’ont pas pu concrétiser leur retour et concédé le set (25-22). La troisième manche a vu les Tourangeaux se rebeller et longtemps faire la course en tête mais face au collectif de Varsovie, le temps était de toute façon compté et, en remportant trois des quatre derniers points, ils ont fait la différence (25-23) pour s’imposer sans concéder le moindre set. Dans un groupe qui regroupe également le Benfica et Pérouse, cette défaite inaugurale met Tours dans la difficulté d’entrée.- Tours : 3-0 (25-15, 25-22, 25-23)Pérouse - BenficaBenfica 0Pérouse 0Tours 0