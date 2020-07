Ligue des Champions (H) : Le TVB prêt à refuser de participer ?

Premier de Ligue A masculine quand la saison a été stoppée par le coronavirus, Tours doit disputer la saison prochaine la Ligue des Champions. Mais, selon de récentes déclarations du président du club Yves Bouget, le TVB pourrait finalement faire l’impasse sur la scène européenne. « Sans aides des collectivités le TVB n’ira pas en Coupe d’Europe sous ma présidence. Ce ne serait pas raisonnable de s’inscrire avec notre budget, assure au magazine local 37 degrés celui qui est à la tête du club depuis quatre ans. Entre le coût d’inscription et les déplacements éventuels en Pologne ou en Russie, la Coupe d’Europe coûterait au club au minimum entre 100 000 et 150 000 euros, sans aides, on ne peut pas y arriver. La situation liée à la crise du coronavirus a maximalisé le risque pour le club. Les années précédentes on prenait ce risque sur nos fonds, mais aujourd’hui ce n’est pas possible. »

Le TVB ne pourra rien faire sans subventions

Alors que la métropole tourangelle a décidé d’augmenter la subvention qu’il verse au club de handball féminin de Chambray et avancé 150 000 euros au Tours FC, Yves Bouget espère un geste similaire pour son club dans un contexte rendu encore plus difficile par la crise sanitaire et son pendant économique. « Là on est pris dans un effet ciseaux avec à la fois une baisse budgétaire contrainte par la crise du coronavirus et dans le même temps les collectivités territoriales qui ne compensent pas alors que je vois ailleurs des hausses de subventions, ajoute le dirigeant tourangeau. On veut bien faire rayonner le sport tourangeau en Europe, mais en ces temps difficiles on aimerait aussi avoir un peu de pérennité. » Huit fois champion de France et sacré champion d’Europe en 2005, le TVB est un club qui compte et son président espère que cela sera pris en compte. « Ce serait une forme de reconnaissance pour le club. Je rappelle que le TVB est le premier club sportif masculin ces quinze dernières années en termes de palmarès avec le PSG en football, ajoute Yves Bouget. Nous sommes des ambassadeurs de la Touraine et de la ville de Tours que nous faisons rayonner. » La ville de Tours est désormais dos au mur.