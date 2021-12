Ligue des Champions (H) : Cannes largement battu par Pérouse

« La Ligue des Champions va passer au second plan »

Le président Rousselin avait prévenu, la Ligue des Champions n'est plus une priorité pour les Dragons. Déjà battu lourdement en Turquie lors de la 1ere journée par le Fenerbahce (3-0, 28-26, 25-21, 25-22), Cannes a à nouveau chuté ce mercredi soir lors de sa 2eme rencontre.Au lendemain du licenciement d'Horacio Dileo, l'ancien entraîneur du club, et du départ de l'Allemand Christian Fromm pour Vibo Valentia, les Azuréens n'ont tout simplement pas fait le poids face à Wilfrido Leon et ses coéquipiers, dont Thijs Ter Hoerst (14 points). Alors que Nikola Matijasevic prendra ses fonctions samedi pour le match à Tours, les Dragons n'étaient pas assez armés pour embêter les Italiens, un des outsiders à la victoire finale.« La Ligue des Champions ? Sportivement, elle va passer au second plan. Mais paradoxalement, elle a encore de l'importance car j'espère que les joueurs pourront y jouer avec envie et sans pression du résultat. C'est une chance de jouer contre des équipes comme Pérouse, de niveau mondial.Si on arrive à produire un volley à notre niveau, avec envie et combativité, ce sera une victoire pour moi. (...), avait expliqué ce mercredi matin Jérôme Rousselin, le président cannois, interrogé par L'Equipe sur la situation du club. (...) J'ai parlé au groupe avant ce match en expliquant que je ne laisserai pas sombrer l'équipe. On peut changer le staff mais on peut aussi changer les joueurs. »