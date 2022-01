Ligue des Champions (H) : Cannes écrasé à Trente

Le chemin de croix se poursuit pour Cannes dans cette saison 2021-22. Dernier de Ligue A malgré une victoire (à l'arraché) contre Poitiers samedi, avec un total de trois succès pour treize défaites, le champion de France a subi son troisième échec en trois matchs de Ligue des Champions. Opposés à Trente, vice-champions d'Europe en titre, les Azuréens n'ont pas existé et se sont inclinés en trois sets et seulement 59 minutes de jeu : 25-13, 25-13, 25-13. Symbole de cette cuisante défaite : les Cannois n'ont pas mené une seule fois dans aucun des sets. Ils ont commencé le match en encaissant un 7-1, puis Trente a mené 16-6 avant de remporter la première manche de douze points.



🏐 Les volleyeurs de l'AS Cannes s'inclinent pour la troisième fois en autant de sorties en Ligue des Champions cette saison : victoire 3-0 (25-13, 25-13, 25-13) des Italiens de Trento, largement au-dessus des Azuréens battus en 58 minutes pic.twitter.com/DAhiP014rE

— francetvsport (@francetvsport) January 13, 2022

Une promenade de santé pour Trente

Dans le deuxième set, les Italiens ont de nouveau mené 7-1, 13-5, 20-10 et donc 25-13. Les Dragons n'ont pas plus existé dans la dernière manche, où Trente a débuté par un 5-1, avant de mener 10-4, 16-10 et de conclure cette promenade de santé sur sa première balle de match. Les Italiens ont survolé cette rencontre, et cela se voit dans les statistiques,Alessandro Michieletto termine avec 11 points pour Trente. Côté cannois, Danijel Koncilja et Filip Cveticanin finissent avec 9 points chacun. Suite à ce match, Trente est deuxième du groupe E, toujours mené par Pérouse, alors que Cannes est bon dernier. Et dans deux semaines, c'est le leader qui se déplace sur la Côte d'Azur. Pas très rassurant...