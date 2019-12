Ligue des Champions (H) : A Lisbonne, Tours lance sa saison européenne

Un match sérieux qui relance Tours dans la course à la qualification

Tours a gagné son premier de la saison sur la scène européenne. Après deux revers contre Pérouse et Varsovie, le club français est allé chercher une victoire importante sur le terrain du Benfica Lisbonne (1-3).Les Tourangeaux ont été sérieux dans cette rencontre. Ils ont réalisé un bon départ qui leur a permis de mener pendant l'intégralité d'un premier set bouclé sur le score de 25-20. Une avance qui a rapidement été menacée.Grâce à Aleixo, les Lisboètes ont réussi à revenir. Ils ont enlevé le deuxième set sur le même score. Tout était alors à refaire pour le deuxième de Ligue A. Et dans un match où ils n'avaient pas le droit à l'erreur, les coéquipiers de Nicolas Rossard ont gardé leur sang-froid.Cette manche a été à sens unique et le score ne reflète pas la domination du club français (25-22). A mi-parcours, Tours menait de sept points. Le Benfica a eu beau tenter de revenir dans le quatrième set, les partenaires de Nathan Wounembaina ont tenu bon. A la faveur d'un 6-0, ils ont renversé un set qui était d'abord mal engagé. Une belle série qui leur a permis de prendre quatre points d'avance au tableau d'affichage. Un écart qui n'a plus jamais été comblé par le club portugais. Avec cette victoire en quatre sets, Tours se relance dans la qualification aux quarts de finale de la Ligue des Champions. Mais pour y parvenir, un sans-faute lors de la phase retour qui débute fin janvier sera nécessaire.