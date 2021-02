Ligue des Champions (F/Tournoi retour) : Mulhouse peut toujours y croire

Haak a brillé

VOLLEY - LIGUE DES CHAMPIONS (F) / GROUPE C

1ere journée - Mardi 2 février 2021



Mulhouse

2eme journée - Mercredi 3 février 2021



Mulhouse

3eme journée - Jeudi 4 février 2021



Mulhouse

Classement du Groupe C



2- Mulhouse, 6

C'est dans la bulle sanitaire de Lodz, en Pologne, que se déroule en ce début février les matchs retours de la phase de poules du groupe C de la Ligue des Champions. Le Vakifbank Istanbul, quadruple vainqueur de l'épreuve (2011, 2013, 2017, 2018) fait figure d'immense favori pour se qualifier directement pour les quarts de finale, et a d'ailleurs remporté ses quatre matchs, le dernier 3-0 ce mardi contre Lodz. Derrière, Mulhouse rêve de terminer parmi les trois meilleurs deuxièmes de cette phase de poules (il y a cinq poules) et cela a plutôt bien commencé, avec une victoire 3-1 contre Plovdiv.Le premier set a tourné en leur faveur mais il a été très serré jusqu'à 23-23. Les Bulgares ont en revanche mené de bout en bout dans la deuxième manche, pour égaliser à un set partout. Le troisième set a été serré, jusqu'à 22-22 où Mulhouse a inscrit trois points d'affilée. Dans le quatrième, les dernières représentantes françaises dans la plus grande compétition européenne (Nantes a été éliminé la semaine passée) ont toujours été devant, ce qui leur permet de décrocher cette précieuse victoire.Si la Bulgare Miroslava Paskova a fini meilleure marqueuse de la partie avec 24 points, la Mulhousienne Anna Haak a brillé également, avec 17 points. Elle a aussi fini meilleure réceptionneuse de la partie, avec 43% de réussite.. A ce jour, il faudrait au moins atteindre les 8 points pour espérer finir parmi les meilleurs deuxièmes.Tournoi retour - Du 2 au 4 février à Lodz (Pologne)Lodz -: 0-3 (21-25, 19-25, 20-25)Plovdiv -: 1-3 (23-25, 25-22, 22-25, 22-25)- Vakifbank IstanbulPlovdiv - LodzVakifbank - Plovdiv- Lodz3- Lodz, 54- Plovdiv, 1A l’issue du tournoi retour, le premier de chaque groupe et les trois meilleurs deuxièmes se qualifieront pour les quarts de finale. Conegliano, vainqueur de la poule B, est déjà qualifié.