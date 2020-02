Ligue des Champions (F/J5) : Nantes rechute en Roumanie

Ça se complique pour Nantes. Ce mercredi, dans le cadre de la cinquième journée du groupe D de la Ligue des Champions de volley féminin,. Après Conegliano (0-3), le club basé en Loire-Atlantique encaisse là une deuxième défaite en cinq rencontres déjà disputées, face notamment à la très en forme Iona Maria Baciu et ses 23 points. Lors du match aller, le 19 novembre dernier, les Nantaises avaient alors eu le dernier mot (3-1). Lors de ce second acte, Lucille Gicquel (21 points) a tenu la cadence, sans pour autant permettre à sa formation de finalement s'imposer.Un succès et les Nantaises se seraient alors clairement ouvert les portes des quarts de finale de la plus prestigieuse des compétitions, ce qui aurait été historique. Au classement, Nantes conserve sa deuxième place avec neuf unités, derrière l'invaincue formation de Conegliano.