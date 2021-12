Ligue des Champions (F) : Mulhouse s'incline face au champion du monde

C'est un cador du volley européen que Mulhouse recevait ce mercredi soir dans son Palais des Sports à l'occasion de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Le Vakifbank Istanbul, systématiquement demi-finaliste de la compétition depuis 2013 et sacré champion du monde des clubs pas plus tard que dimanche dernier à Ankara en battant les Italiennes de Conegliano en finale, était en déplacement en Alsace. Et malgré la fatigue, le club turc est venu s'imposer assez facilement face aux deuxièmes de Ligue A : 25-19, 25-19, 25-17 en 1h11. C'est notamment au contre que les Turques ont fait la différence, avec 13 blocs réussis contre 5.

Les sœurs Haak ont brillé

Malgré leurs efforts, les Alsaciennes n'ont rien pu faire face aux Turques, qui évoluent tout simplement un cran au-dessus. Mulhouse a bien tenu en début de match, où les deux équipes ont mené tour à tour, mais jamais de plus de deux points. Le club français a accroché son adversaire jusqu'à 14-14, puis grâce à un 3-0, le Vakifbank a réussi à mener 16-20. Mulhouse est revenu à 19-21, avant d'encaisser un 4-0 fatal dans le money-time. Le deuxième set a eu un scénario similaire, avec une égalité jusqu'à 6-6, puis un 4-0 qui a permis aux Turques de mener 6-10. Mulhouse est parvenu à revenir à 14-15 mais a craqué une nouvelle fois sur la fin, en encaissant un 10-5. Le troisième set a en revanche été totalement à l'avantage d'Istanbul, qui a mené de bout en bout, avec une avance qui a grimpé jusqu'à +9. Mulhouse est revenu à 17-21 avant, une fois de plus, d'encaisser les derniers points de la manche, et donc du match. Trois Alsaciennes finissent avec 8 points : Silke Van Avermaet, Amanda Coneo et Anna Haak. La sœur de cette dernière, Isabelle, a quant à elle inscrit 22 points pour Istanbul. Avec cette troisième victoire, le Vakifbank est seul en tête du groupe B alors que Mulhouse est troisième. Pour son prochain match, le club français recevra Monza (deuxième) le 19 janvier.