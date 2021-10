(Ligue A/H) : Cambrai premier leader

C'est parti pour la saison 2021-22 du championnat de France, la première depuis le titre de champions olympiques conquis par les Bleus à Tokyo ! Toulouse et Cambrai avaient l'honneur de disputer le match d'ouverture, et ce sont les joueurs du Nord qui sont allés gagner en quatre sets et 1h54 de jeu en Haute-Garonne : 25-20, 14-25, 27-29, 20-25. Les Toulousains ont pourtant bien débuté le match en empochant le premier set. Menés 7-6, puis accrochés à 9-9 et 15-15, ils ont réussi une superbe fin de set, remportée 10-5. Mais le CVEC s'est bien repris dans la deuxième manche. Il a laissé Toulouse mener jusqu'à 4-3, puis a pris les choses en mains, creusant l'écart au fil du set pour finalement le remporter de onze points.

Un troisième set déterminant

La troisième manche a été riche en suspense et aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre. Toulouse a mené 20-15 et pensait sans doute avoir fait le plus dur, mais Cambrai a égalisé à 22-22, puis les deux équipes se sont procurées des balles de set, et c'est finalement le CVEV qui l'a emporté 29-27. Dans le dernier, set, Toulouse a mené au début mais a rapidement cédé les commandes aux Nordistes, qui ont creusé l'écart jusqu'à +8 (11-19) avant de le remporter de cinq points (20-25). Cambrai, sixième la saison passée, débute donc sa saison par une victoire et pourra remercier Paul Villard, auteur de 20 points. En face, Toulouse, onzième en 2021, a pu compter sur les 13 points de Daniel Cagliari, mais cela n'a pas suffi. Lors de la prochaine journée, le 15 octobre, Cambrai recevra Poitiers et Toulouse accueillera Tourcoing.



LIGUE A / 1ERE JOURNEE

Jeudi 7 octobre 2021

Toulouse - Cambrai : 1-3 (25-20, 14-25, 27-29, 20-25)



Vendredi 8 octobre 2021

20h00 : Tourcoing - Chaumont



Samedi 9 octobre 2021

17h30 : Cannes - Paris

19h30 : Poitiers - Tours

19h30 : Nantes-Rezé - Sète

19h30 : Plessis-Robinson - Nice

20h00 : Montpellier - Narbonne