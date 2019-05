Ligue A (M): Tours domine la finale aller

Invaincu depuis le 27 octobre et une défaite à... Chaumont (3-2), soit une série de 28 succès d'affilée sur la scène nationale (Ligue A et Coupe confondues), le Tours Volley-Ball a prolongé son état de grâce lors de la finale aller de la Ligue A masculine. Une affiche idéale, remake de la saison passée, face à Chaumont, encore dominé en finale de la Coupe de France (3-0) et qui tombe cette fois les armes à la main devant son public, à Reims, au tie-break 3 sets à 2 (25-23, 25-22, 16-25, 23-25, 15-12). L'option sur le titre est indéniable, même s'il faudra savoir confirmer ce vendredi lors du match retour, programmé ce vendredi, à Robert-Grenon (20h45). Un éventuel match d'appui, en cas de victoire du CVB52HM, sera joué dimanche, une nouvelle fois à Tours (20h45).

