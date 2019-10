Ligue A (M): Le TVB encore battu !

Début de carrière compliqué pour Hubert Henno sur le banc du Tour Volley-Ball qui concède ce mardi, dans sa salle de Robert-Grenon, une 2e défaite en 2 journées face à Narbonne, qui l'emporte 3 sets à 1 (25-20, 23-25, 24-26, 18-25).

TOURS 1 - 3 NARBONNE

✅Ligue AM - Saison 2019/2020

Défaite du TVB face à une grande équipe du @narbonnevolley...

☹25-20 / 23-25 / 24-26 / 18-25 pic.twitter.com/UEbZ55CPHq — Tours Volley Ball (@ToursVolleyBall) October 15, 2019

Les Audois confirment leur succès inaugural contre Ajaccio (3-0) dans le sillage de Rémi Bassereau (23 points) pour faire la course en tête au classement de Ligue A avec Tourcoing et Cannes, tombeurs respectivement d'Ajaccio au Palatinu (0-3) et de Nantes-Rezé également à l'extérieur (0-3). Dans les autres rencontres du soir, Chaumont ne confirme pas sa belle victoire initiale sur le TVB en chutant à Sète (3-2), Poitiers domine Nice (3-1) et Toulouse brille contre Montpellier (3-0).

Mecredi, suite et fin de la 2e journée, Rennes accueille Paris (20h).