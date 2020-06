Ligue A : La fin pour Lafitte

Après treize saisons professionnelles, Franck Lafitte a décidé de dire stop. Le central de 31 ans, passé par Grenoble, Toulouse, Montpellier, Sète et Paris, où il a passé les quatre dernières saisons, a annoncé qu’il prenait sa retraite, afin de se focaliser à 100% sur sa reconversion en tant que kinésithérapeute. L’Isérois a écrit un long message sur son compte Instagram : « Il y a 16 ans je passais la porte d’un gymnase à Echirolles pour découvrir le volley grâce à mon meilleur ami. Rien ne pouvait présager de ce qui allait suivre… Après 13 saisons en tant que professionnel, il est temps de dire au revoir à ce sport qui m’a tant donné. La vie est une longue succession de choix à faire, d’opportunités à saisir et je choisis de me focaliser à 100% sur ma reconversion afin de devenir kinésithérapeute. A travers le sport j’ai pu m’affirmer, repousser mes limites, voyager à travers le monde, rencontrer des personnes inspirantes. Lors de ces 13 années il y a eu des victoires, des défaites, des blessures, des moments de gloire mais aussi de souffrances. Je ne retiens que le positif de cette tranche de vie et mesure la chance d’avoir pu vivre de cette passion. Le sport de haut niveau a ce pouvoir de tout vous faire vivre plus fort, plus vite, plus intensément. Mon coeur, mon corps et ma tête me disent qu’il est temps de ralentir. Je souhaite remercier toutes les personnes qui ont croisé mon chemin lors de ce fabuleux voyage. Mes parents qui m’ont soutenu, aidé, aimé. Ma future femme qui me supporte dans ce double projet fou depuis 5 ans. Mes amis, souvent loins mais toujours proches. Les coéquipiers avec qui j’ai partagé des émotions incroyables. Mon agent, qui s’est toujours battu pour moi. Les coachs, préparateurs physiques qui m’ont fait évoluer. Les médecins, kinés, ostéos qui ont pris soin de mon corps parfois fragile. Les clubs, supporters, bénévoles dont je suis fier d’avoir défendu les couleurs. La liste est longue et j’oublie forcément du monde, mais un immense MERCI à tous. Battez-vous corps et âme pour ce qui vous tient à coeur, ces efforts ne seront jamais vains. »



Franck Lafitte a passé toute sa carrière en France, mais n’a jamais eu la chance d’être champion de Ligue A. Il a en revanche porté le maillot de l’équipe de France à 126 reprises, et faisait partie de l’équipe qui a signé le doublé Ligue mondiale – Euro en 2015.