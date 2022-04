Ligue A (H/Quarts) : Tours et Montpellier en demies

Tours au rendez-vous ! Vainqueur de la saison régulière, le TVB avait l'occasion de valider sa place en demies en allant gagner à Nice, après l'avoir emporté 3-2 et 3-0 à domicile, et les Tourangeaux y sont parvenus, en s'imposant au tie-break après un match de 2h10. Les cinq manches ont été serrées : Tours a eu besoin de quatre balles de set pour remporter la première, puis a gagné la deuxième de trois points, avant de perdre la troisième de six points et la quatrième de deux points. Mais dans le tie-break, Tours a fait jouer son expérience et l'a mené de bout de en bout, même si Nice est revenu de 6-12 à 13-14, mais le TVB a réussi à conclure. Kevin Tillie (13pts) termine meilleur marqueur de Tours, et Bruno Lima (22pts) meilleur marqueur de Nice. Comme la saison passée, Montpellier sera bien au rendez-vous des demi-finale du championnat de France. Le club héraultais, troisième de la saison régulière, a décroché son billet pour le dernier carré, au détriment de Paris (sixième). Après s'être imposé 3-1 et 3-0 à domicile, le MHSC est allé l'emporter 3-0 de nouveau, dans la capitale : 20-25, 16-25, 22-25 en 1h21. Durant les deux premiers sets, les Parisiens n'ont mené qu'une seule fois : 1-0 sur le premier point. Dans le troisième, Paris a sorti la tête de l'eau et a mené 16-13, avant d'encaisser un 5-0. Les joueurs de la capitale ont finalement tenu jusqu'à 19-19 mais Montpellier s'est montré le plus fort dans le money-time, finissant par un 6-3. Théo Faure a été le grand artisan de cette victoire, avec 19 points au compteur, alors que les 13 points de Miran Kujundzic n'ont pas suffi aux Parisiens, désormais en vacances.

Chaumont rate deux balles de match et perd

Pour Sète, en revanche, ce n'est pas encore l'heure des vacances. Menés 2-0 par leurs voisins de Narbonne, les Héraultais l'ont emporté à domicile et reviennent donc à 1-2 dans la série. L'Arago s'est imposé 25-21, 17-25, 26-24, 25-19 en 1h52. Sète a remporté le premier set en prenant les commandes à partir de 10-9, mais est ensuite passé à côté du deuxième. La troisième manche a en revanche été très serrée, Narbonne manquant une balle de set à 23-24 avant d'encaisser un 3-0. Les Audois ont ensuite mené jusqu'à 13-14 dans le quatrième set, mais Sète a ensuite déroulé son volley pour s'imposer de six points, dans le sillage de son duo Ryan Sclater (18pts) - Moritz Karlitzek (19pts). En face, les 21 points de Rafael Rodrigues de Araujo n'ont pas suffi aux Centurions, qui vont donc devoir disputer un Match 4. Tourcoing est également toujours en vie dans ces play-offs, grâce à son succès au tie-break qui lui permet de revenir à 1-2 dans sa série avec Chaumont, deuxième de la saison régulière. Les Nordistes l'ont emporté 19-25, 25-20, 21-25, 30-28, 15-7 au terme d'une rencontre qui a duré 2h21. Les trois premiers sets n'ont pas été très serrés et ont permis à Chaumont de mener deux manches à une, mais dans la quatrième, les Haut-Marnais ont manqué deux balles de match à 23-24 et 27-28, avant de s'incliner 30-28, puis s'écrouler dans le tie-break (15-7). Les deux Matchs 4 de ces quarts se joueront samedi.



VOLLEY - LIGUE A (H) / QUARTS DE FINALE

Match 2 - Dimanche 10 avril 2022

Paris (6) - Montpellier (3) : 0-3 (20-25, 16-25, 22-25) >>> Montpellier qualifié

Tourcoing (7) - Chaumont (2) : 3-2 (19-25, 25-20, 21-25, 30-28, 15-7) >>> Chaumont mène 2-1

Sète (5) - Narbonne (4) : 3-1 (25-21, 17-25, 26-24, 25-19) >>> Narbonne mène 2-1

Nice (8) - Tours (1) : 2-3 (24-26, 22-25, 25-19, 25-23, 13-15) >>> Tours qualifié



>>> Les quarts de finale se déroulent au meilleur des cinq matchs, avec Match 1, Match 2 et Match 5 éventuel sur le terrain du mieux classé en saison régulière.