Ligue A (H/Quarts) : Narbonne et Chaumont complètent le carré

Narbonne au bout du suspense

VOLLEY - LIGUE A (H) / QUARTS DE FINALE

Match 5 - Mercredi 20 avril 2022



Les quatre meilleures équipes de la saison régulière de Ligue A seront bien au rendez-vous des demi-finales ! La logique a été respectée, avec la qualification ce mercredi au terme du Match 5 de Narbonne et de Chaumont. Deuxièmes de la saison régulière mais contraints à un cinquième match après avoir gagné leurs deux rencontres à domicile et perdu les deux à Tourcoing,Les Nordistes ont tenu jusqu'à 9-9 dans le premier set avant de le perdre de cinq points, puis jusqu'à 8-8 dans le deuxième avant de le perdre de sept points. Dans la troisième manche, Chaumont a en revanche mené de bout en bout et décroche donc sa qualification, dans le sillage d'un Jesus Herrera à 18 points (11pts pour Gabriel Vaccari côté Tourcoing). Les Chaumontais seront opposés à Montpellier en demi-finales, avec l'avantage du terrain.La série entre Narbonne et Sète a défrayé la chronique, avec une bagarre à la fin du Match 3, qui a provoqué le forfait de Narbonne pour le Match 4. Les Narbonnais espéraient conclurent lors du Match 5, qui se déroulait à huis clos. Et les joueurs de l'Aude ont réussi leur pari, même s'ils ont dû attendre le tie-break pour l'emporter : 21-25, 25-23, 25-23, 23-25, 15-12 après 2h28 de jeu. Les Centurions ont perdu le premier set après avoir pourtant mené jusqu'à 17-16, mais ont gagné le deuxième en creusant l'écart à partir de 18-18. Ils se sont arrachés pour gagner la troisième manche 25-23 alors que le score était de 23-23 quelques instants plus tôt, mais ont perdu la quatrième en craquant sur la fin.Les Audois joueront donc Tours en demi-finales, et pourront dire merci à Rafael Rodrigues de Araujo, auteur de 31 points. L'Arago de Ryan Sclater (27pts) est quant à lui en vacances.- Sète (5) : 3-2 (21-25, 25-23, 25-23, 23-25, 15-12) >>> Narbonne qualifié- Tourcoing (7) : 3-0 (25-20, 25-18, 25-20) >>> Chaumont qualifié