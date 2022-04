Ligue A (H/Quarts de finale) : Tours domine Narbonne et se qualifie pour la finale

Tours sera bien au rendez-vous de la finale de la Ligue A masculine. Contrariés par leur défaite à Narbonne lors du match retour, les joueurs de Marcelo Fronckowiak ont mis un point d’honneur à remporter la série devant leur public. Avec sept des neuf premiers points, le TVB a frappé fort d’entrée mais sans noyer les Centurions. Sans s’affoler, les vainqueurs de la Challenge Cup ont effacé ce retard avant de passer de manière éphémère devant au tableau d’affichage. Les Tourangeaux ont alors haussé le ton et remporté ce premier set grâce à un 8-1 sur les neuf derniers échanges. La réaction des coéquipiers de Rafael Rodrigues de Araujo (10 points) a été immédiate et Narbonne a fait la course en tête à l’entame de la deuxième manche. Toutefois, l’écart n’a jamais dépassé trois points. Dans la dernière ligne droite, Tours a haussé le ton et, grâce au gain de quatre des cinq derniers échanges, a fait le break.

Tours a rarement été inquiété

L’entame de la troisième manche a tout d’abord vu les deux équipes rivaliser mais, emmené par Kevin Tillie (11 points), le TVB a infligé un 6-0 à Narbonne pour se détacher au score. L’écart n’est alors jamais descendu sous la barre des trois points. Les Narbonnais, avec de l’orgueil, ont écarté deux balles de match avant de s’avouer vaincus (25-18, 25-23, 25-19). Une deuxième victoire qui permet à Tours de valider son billet pour sa douzième finale de championnat, avec l’ambition d’ajouter un neuvième titres et se rapprocher de l’AS Cannes, détenteur du record en la matière. Pour cela, il leur faudra venir à bout de Montpellier, qui a créé la surprise dans l’autre demi-finale avec un succès en deux matchs sur Chaumont. Une finale qui se jouera au meilleur des trois manches, avec le premier et le dernier sur le parquet du TVB.



VOLLEY - LIGUE A (H) / DEMI-FINALES

Match 3 - Samedi 30 avril 2022

Tours (1) - Narbonne (4) : 3-0 (25-18, 25-23, 25-19) >>> Tours qualifié (2-1)