Ligue A (H/Quarts de finale match d’appui) : Mené deux manches à rien par Tourcoing, l'AS Cannes a su inverser la tendance

L’AS Cannes revient de très loin ! Sur leur parquet, les joueurs de Luc Marquet ont cru que leurs efforts n’allaient pas finir par payer. Battus ce samedi par Tourcoing lors du match retour des quarts de finale de Ligue A masculine, une belle a été jouée ce dimanche, toujours à Cannes. Une rencontre que les Nordistes ont très bien démarré car, après avoir recollé au score, les protégés de Mauricio Paes se sont progressivement détachés pour remporter de six points la première manche. L’entame du deuxième set a vu les deux équipes se rendre coup pour coup avant que l’AS Cannes ne prenne un petit ascendant, prenant deux points d’avance. Ce sont toutefois les joueurs de Tourcoing qui ont eu les balles de set, concluant la manche à leur quatrième opportunité. Dos au mur comme jamais, avec trois manches à remporter consécutivement pour voir leur saison continuer, les coéquipiers de Taylor Averill (22 points) se sont réveillés.

L’AS Cannes n’a jamais cessé d’y croire

Si Tourcoing a remporté le premier point du troisième set, les Cannois ont pris le contrôle des opérations, creusant un écart de sept points. Les coéquipiers de Luciano Palonsky (24 points) ont eu beau revenir à une longueur, l’AS Cannes a conclu dès sa première balle de set. Sur leur lancée, les Cannois ont très vite pris quatre points d’avance à l’entame de la quatrième manche. C’est alors que Tourcoing a signé un 6-0 pour repasser devant. Toutefois, ça n’a pas suffi pour effaroucher les joueurs des Alpes-Maritimes qui ont fait mieux que résister pour aller chercher le tiebreak. Une dernière manche qui n’a pas été à sens unique mais durant laquelle une seule équipe a mené au score. En effet, l’AS Cannes a immédiatement pris l’ascendant et n’a plus lâché les commandes pour s’imposer dans cette ultime manche (19-25, 26-28, 25-22, 25-22, 15-12) et rejoindre Cambrai en demi-finales.



VOLLEY - LIGUE A (H) / QUARTS DE FINALE

Du 3 au 11 avril 2021



AS CANNES (2) - TOURCOING (7) : 2-1 >>> L’AS CANNES QUALIFIE

Match aller - Tourcoing - AS Cannes : 2-3 (25-19, 15-25, 25-23, 17-25, 12-15)

Match retour - AS Cannes - Tourcoing : 1-3 (16-25, 25-22, 19-25, 20-25)

Match d’appui - AS Cannes - Tourcoing : 3-2 (19-25, 26-28, 25-22, 25-22, 15-12)



DEMI-FINALES

Du 14 au 18 avril 2021



MONTPELLIER (1) - CHAUMONT (4)

Match aller le 14 avril à Chaumont

Match retour le 17 avril à Montpellier

Match d’appui éventuel le 18 avril à Montpellier



AS CANNES (2) - CAMBRAI (6)

Match aller le 14 avril à Cambrai

Match retour le 17 avril à Cannes

Match d’appui éventuel le 18 avril à Cannes