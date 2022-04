Ligue A (H/Quarts de finale) : Le Match 5 entre Narbonne et Sète sera joué à huis clos

Pour des raisons de sécurité le bureau de la Ligue Nationale de Volley réuni aujourd'hui en urgence a décrété le huis clos pour le match numéro 5 dans la série de quart qui oppose @narbonnevolley à @aragodesete pic.twitter.com/jCDdZEAIWA

— LNV (@LNVofficiel) April 18, 2022

La LNV veut éviter tout débordement à Narbonne

La Ligue Nationale de volleyball (LNV) a préféré prendre les devants. Vendredi dernier, à l’occasion de la troisième manche du quart de finale de la Ligue A masculine opposant Sète à Narbonne, de graves incidents ont émaillé la fin de la rencontre. En effet, quelques minutes après la victoire de l’Arago face au club héraultais, des insultes ont été échangées entre joueurs narbonnais et des spectateurs. Ensuite, un membre du service d’ordre mis en place par le club sétois a frappé Leandro Lardone, préparateur physique de Narbonne, qui a remporté cette saison la Challenge Cup. A la suite de ces échauffourées, la LNV a saisi sa commission de discipline et ordonné le huis clos pour le quatrième match, prévu ce samedi. Or, les Narbonnais ont finalement décidé de déclarer forfait pour cette rencontre, craignant pour leur sécurité.Une décision qui a alors permis à Sète de revenir à deux victoires partout dans la série au meilleur des cinq matchs. En conséquence, la rencontre prévue ce mercredi au Palais du Travail sera décisive pour une qualification en demi-finales. Afin d’éviter tout débordement à cette occasion, le Bureau de la LNV s’est réuni à titre exceptionnel ce lundi et décrété que ce Match 5 sera oganisé à huis clos. « Compte-tenu de l’environnement autour de cette série et pour des raisons de sécurité, notamment envers les parties prenantes et en particulier les acteurs de ce match, le Bureau de la LNV a décidé à l’unanimité que la rencontre Narbonne – Sète du 20/04/2022 se déroulera à huis-clos », a confirmé la Ligue dans son communiqué. Le vainqueur de cette rencontre retrouvera Tours, tombeur de Nice en trois matchs, pour une place en finale.