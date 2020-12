Ligue A (H/matchs en retard) : Cannes prend de l'avance, Narbonne se relance

Comme en Ligue A féminine, la Ligue A masculine a également remis une partie de son calendrier à jour ce mardi, avec quatre matchs en retard au programme. Et notamment un match de la toute première journée, entre Nice et Narbonne. Après trois défaites d'affilée, les joueurs de l'Aude (6emes) ont remis la marche avant, avec une victoire 3-0 sur la Côte d'Azur, face à des Niçois actuellement onzièmes du classement. Narbonne a été accroché mais a fini par s'imposer 26-24, 25-20, 27-25 en 1h36. L'attaque audoise avait deux têtes ce mardi : Simon Hirsch et Lisandro Zanotti ont chacun inscrit 13 points. En face, Léo Andric a également marqué 13 points, mais il était bien seul.

Cannes a déroulé

De son côté, le leader Cannes s'est tranquillement imposé 3-0 à Sète (9eme) en match en retard de la 7eme journée : 25-18, 25-20, 25-20 en 1h20. Lincoln Williams a survolé les débats, en inscrivant 15 points alors que les 14 points de Kamil Baranek n'ont pas suffi aux Sétois. Cannes compte désormais trois points d'avance sur son dauphin Tourcoing, mais a joué deux matchs en plus. Si la rencontre entre Sète et Cannes a été rapidement expédiée, on ne peut pas en dire autant de celle entre Ajaccio et Nantes-Rezé. Le match entre la lanterne rouge et le douzième du classement a duré 2h19, pour une victoire finale des Nantais au tie-break. Les cinq sets ont été extrêmement serrés et Nantes a mis fin à sa série de défaites en s'imposant 26-24, 23-25, 25-23, 27-29, 15-13. Les Nantais ont manqué trois balles de match à 24-21 dans le quatrième set et ont finalement eu le dernier mot vingt minutes plus tard. Peter Michalovic a eu le temps de marquer des points au long de ces cinq sets : il termine avec 29 unités au compteur. Ivan Kolev en a quant à lui inscrit 19 pour les Corses.

Cambrai enfonce Paris

Enfin, dans un match en retard de la 6eme journée, Cambrai (5eme) a infligé une troisième défaite de suite à Paris, avant-dernier. Les Nordistes, qui ont perdu le premier set 24-26, se sont bien repris en remportant les suivants 25-18, 25-21, 25-20 pour s'imposer en 1h52. Gonzalo Quiroga termine avec 17 points pour Cambrai et Axel Truhtchev 18 pour Paris. Quatre équipes comptent désormais 6 points en bas du tableau : Nice, Nantes, Paris et Ajaccio. Mais les Niçois et les Parisiens ont joué deux matchs de moins que les Nantais et les Corses.



VOLLEY - LIGUE A (H) / MATCHS EN RETARD

1ere journée

Nice - Narbonne : 0-3 (24-26, 20-25, 25-27)



6eme journée

Cambrai - Paris : 3-1 (24-26, 25-18, 25-21, 25-20)



7eme journée

Ajaccio - Nantes-Rezé : 2-3 (24-26, 25-23, 23-25, 29-27, 13-15)

Sète - Cannes : 0-3 (18-25, 20-25, 22-25)