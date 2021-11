Ligue A (H/J9) : Vainqueur à Nantes-Rezé, Chaumont reste solidement troisième

Alors que Narbonne, Montpellier et Sète s’étaient imposés ce mardi, Chaumont se devait de réagir. En déplacement sur le parquet de Nantes-Rezé, qui restait sur une victoire à Toulouse le week-end dernier, les joueurs de Silvano Prandi ont longtemps cru qu’un succès relativement facile se dessinait. Faisant la course en tête l’essentiel du temps mais sans jamais prendre plus de trois points d’avance, les Chaumontais ont manqué deux premières balles de set avant de parvenir à leurs fins. Un scenario peu ou prou similaire a animé la deuxième manche sauf que les coéquipiers de Jesus Herrera (31 points) ont fait la course en tête de bout en bout avec un écart allant de deux à quatre points. La troisième balle de set, là-aussi, a été la bonne pour permettre à Chaumont de faire le break. Dos au mur, les Nantais ont réagi de manière éclatante. Menant au score pendant l’essentiel de la troisième manche, les coéquipiers de Davy Moraes Silva (20 points) ont retardé l’échéance de manière nette.

Chaumont a fini par se reprendre

Une tendance qui s’est très nettement confirmée dans un quatrième set quasiment à sens unique. Chaumont n’a pu passer en tête qu’à deux reprises et avec seulement un point d’avance à chaque fois. Plus entreprenants, les joueurs d’Hubert Henno sont allés chercher un tiebreak qui paraissait difficile à imaginer plus tôt dans cette rencontre. Une dernière manche qui a toutefois vu Chaumont réagir pour éviter un véritable camouflet. Faisant la course en tête, quasiment de bout en bout, les joueurs de Silvano Prandi ont fini par avoir le dernier mot (23-25, 22-25, 25-18, 25-20, 11-15). Une victoire à deux points qui leur permet de reprendre une marge de trois points sur Montpellier et Sète pour consolider leur troisième place, mais l’avance de Narbonne passe à deux longueurs. Nantes, battu pour la troisième fois en quatre matchs, remonte au sixième rang.



VOLLEY - LIGUE A (H) / 9EME JOURNEE

Mardi 23 novembre 2021

Narbonne - Plessis-Robinson : 3-1 (25-22, 25-20, 26-28, 25-15)

Cannes - Tourcoing : 0-3 (21-25, 22-25, 19-25)

Cambrai - Montpellier : 0-3 (20-25, 12-25, 23-25)

Paris - Nice : 3-2 (25-14, 21-25, 18-25, 26-24, 15-10)

Tours - Toulouse : 3-1 (26-28, 25-21, 25-18, 25-16)

Poitiers - Sète : 1-3 (13-25, 25-15, 23-25, 23-25)



Mercredi 24 novembre 2021

Nantes-Rezé - Chaumont : 2-3 (23-25, 22-25, 25-18, 25-20, 11-15)