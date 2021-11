Ligue A (H/J9) : Tours et Narbonne toujours au sommet

Neuf à la suite pour Tours ! Le TVB est toujours invaincu en Ligue A, après sa victoire en quatre sets contre Toulouse (10eme) ce mardi lors de la 9eme journée. Les Tourangeaux l'ont emporté 26-28, 25-21, 25-18, 25-16 après un joli combat d'une heure de 56 minutes. Après un premier set très serré perdu en manquant une balle de set à 26-25, Tours s'est très bien repris et a gagné le deuxième en menant à partir de 7-7, et les deux derniers en menant du début à la fin. Kamil Baranek, joker médical de Zouheir El Graoui, a cartonné, avec 22 points à son actif, tout comme Daniel Cagliari pour Toulouse d'ailleurs, mais c'est bel et bien Tours qui l'a emporté et reste en tête du classement. On n'arrête plus Narbonne ! Les joueurs de l'Aude ont signé une septième victoire d'affilé en Ligue A, contre le promu Plessis-Robinson (12eme), en quatre sets et 1h52 de jeu : 25-22, 25-20, 26-28, 25-15. Emmené par un Aymen Bouguerra à 18 points, Narbonne a remporté sans trop de problème les deux premières manches, avant de connaitre un petit coup de mou et céder le troisième set aux Franciliens (qui ont pu compter sur les 13 points de Hugo De Leon Guimaraes) malgré deux balles de match à 25-24 et 26-25, et finalement dérouler dans le quatrième en le menant de bout en bout.

Montpellier impressionne, Cannes coule

Impressionnant Montpellier ! Le club héraultais, 4eme du classement, est allé l'emporter en trois sets et 1h30 de jeu à Cambrai, 6eme, et reste ainsi dans le sillage du trio de tête. Célestin Cardin (16 points) et ses coéquipiers se sont imposés 20-25, 12-25, 23-25 dans un match à sens unique (15 points pour Tinaël Pépin côté nordiste). Sète occupe la cinquième place, après sa victoire en quatre sets chez la lanterne rouge, Poitiers : 13-25, 25-15, 23-25, 23-25. La troisième manche a été la plus serrée, et c'est sans doute celle-là qui a fait la bascule. Paris prend place dans le Top 8 après sa victoire au tie-break contre Nice (12eme) sur le score de 25-14, 21-25, 18-25, 26-24, 15-10 en 2h00 de jeu. Le club de la capitale revient de loin, car il a été mené deux sets à un set et il y a eu 24-24 dans la quatrième manche, qu'ils ont finalement empochée. Miran Kujundzic termine avec 21 points et Paolo Zonca avec 18. Rien ne va plus pour le champion de France en titre... Cannes, avant-dernier, a encaissé sa cinquième défaite d'affilée, à domicile contre Tourcoing (9eme). Les Nordistes sont allés l'emporter 21-25, 25-22, 25-19 en 1h21 sur la Côte d'Azur. Ils ont pris les commandes à partir de 3-3 dans le premier set, 19-19 dans le deuxième et 5-5 dans le troisième, pour décrocher cette facile victoire, dans le sillage d'un Augustin Loser à 19 points (14 points pour Christian Fromm côté cannois).



LIGUE A (H) / 9EME JOURNEE

Mardi 23 novembre 2021

Narbonne - Plessis-Robinson : 3-1 (25-22, 25-20, 26-28, 25-15)

Cannes - Tourcoing : 0-3 (21-25, 22-25, 19-25)

Cambrai - Montpellier : 0-3 (20-25, 12-25, 23-25)

Paris - Nice : 3-2 (25-14, 21-25, 18-25, 26-24, 15-10)

Tours - Toulouse : 3-1 (26-28, 25-21, 25-18, 25-16)

Poitiers - Sète : 1-3 (13-25, 25-15, 23-25, 23-25)



Mercredi 24 novembre 2021

20h00 : Nantes-Rezé - Chaumont