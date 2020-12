Ligue A (H/J9) : Deuxième victoire de suite pour Chaumont

Chaumont retrouve bien des couleurs. Après trois défaites consécutives en Ligue A masculine, les joueurs de Silvano Prandi ont confirmé leur succès du week-end dernier face à Cambrai à l’occasion de leur déplacement à Toulouse. Alors que les joueurs du Spacer’s ont longtemps fait la course en tête dans la première manche, ceux de Chaumont ont inversé la tendance avant un retour de flamme toulousain. Mais, avec trois points de suite, les coéquipiers de Jesus Herrera (18 points) ont pu conclure. La deuxième manche, après avoir connu un début indécis, a rapidement tourné en faveur de Chaumont qui a pris d’abord deux puis quatre et enfin sept points d’avance pour faire le break. En manque d’efficacité en attaque, leur meilleur marqueur, Théo Faure, étant bloqué à neuf points, les joueurs de Stéphane Sapinart ont fini par subir le jeu de leur adversaire qui, irrémédiablement, s’est détaché pour aller sceller le sort de la rencontre en trois manches sèches (23-25, 18-25, 19-25). Avec les trois points de cette victoire, Chaumont remonte à la septième place du championnat, avec un point d’avance sur... Toulouse.



VOLLEY - LIGUE A (H) / 9EME JOURNEE

Vendredi 20 novembre 2020

Poitiers - AS Cannes : 2-3 (12-25, 15-25, 25-23, 25-19, 14-16)

Nice - Ajaccio : 3-0 (25-19, 25-13, 25-19)



Samedi 21 novembre 2020

Narbonne - Montpellier : 0-3 (23-25, 14-25, 22-25)

Sète - Tourcoing : 3-0 (25-20, 25-19, 25-21)

Cambrai - Nantes-Rezé : 3-0 (25-20, 25-19, 25-23)



Dimanche 22 novembre 2020

Tours - Paris : 3-1 (25-16, 25-23, 23-25, 25-21)



Mercredi 16 décembre 2020

Toulouse - Chaumont : 0-3 (23-25, 18-25, 19-25)