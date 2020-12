Ligue A (H/J8) : Tourcoing domine Poitiers et prend la tête

VOLLEY - LIGUE A (H) / 8EME JOURNEE

Samedi 14 novembre 2020

Dimanche 15 novembre 2020

Mercredi 2 décembre 2020

Mardi 12 janvier 2021

Reporté à une date ultérieure

Quel début de saison pour le TLM ! D'ordinaire plutôt habitué au bas tableau ces dernières années, Tourcoing a continué sur sa belle lancée ce mercredi soir.Si la première manche a été serrée, les suivantes ont été bien plus tranquilles pour les Nordistes, qui n'ont guère été inquiétés pour s'imposer facilement en trois sets. Auteur de 17 points ce mercredi, Luciano Palonsky, le jeune (19 ans) réceptionneur-attaquant argentin de Tourcoing a été décisif dans la victoire des siens, tout comme Augustin Loser (12) et Daryl Bultor (11). En face, Alen Pajenk (11) a été trop seul pour espérer éviter la défaite des siens.A l'inverse, avec seulement huit matchs joués, Poitiers concède une 5eme défaite de suite et reste donc à la 10eme place du classement.- Toulouse : 3-1 (25-19, 29-27, 23-25, 25-20)Nantes-Rezé -: 1-3 (25-20, 20-25, 17-25, 22-25)- Cambrai : 3-0 (25-11, 29-27, 25-15)Ajaccio -: 1-3 (25-19, 19-25, 19-25, 23-25)- Poitiers : 3-0 (25-23, 25-19, 25-19)Chaumont - ToursParis - Nice