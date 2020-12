Ligue A (H/J7) : Vainqueur de Cambrai, Narbonne reprend la troisième place

Battu par Poitiers le week-end dernier, Narbonne est reparti du bon pied. Les joueurs de Guillermo Falasca ont repris leur marche en avant à l’occasion de la réception de Cambrai dans le cadre de la 7eme journée du championnat. Après avoir concédé le premier point du match, les Narbonnais ont dominé sans vaciller la première manche pour l’emporter de cinq points. C’est à ce moment que le match a pris une dimension bien différente. Les coéquipiers de Daniel Cagliari (22 points) ont donné du fil à retordre à Narbonne et ont même laissé s’échapper cinq balles d’égalisation à une manche partout avant de céder deux points consécutifs et de laisser les Audois se détacher dans cette rencontre. Ces derniers, emmenés par Simon Hirsch (22 points) ont tout d’abord fait la course en tête dans le troisième set avant de laisser l’initiative aux Cambraisis. Ces derniers, comme dans la manche précédente, ont eu une opportunité de prolonger le match. Mais, après avoir manqué cette balle de set, les Narbonnais n’ont pas tremblé et conclu le match à leur première occasion (25-20, 34-32, 26-24). Un huitième succès en treize matchs qui leur permet de reprendre la troisième place à trois points de Montpellier. Pour Cambrai, cette deuxième défaite de suite les voit rester à la cinquième place.



VOLLEY - LIGUE A (H) / 7EME JOURNEE

Mardi 1er décembre 2020

Ajaccio - Nantes-Rezé : 2-3 (24-26, 25-23, 23-25, 29-27, 13-15)

Sète - Cannes : 0-3 (18-25, 20-25, 22-25)



Mardi 15 décembre 2020

Narbonne - Cambrai : 3-0 (25-20, 34-32, 26-24)



Mardi 5 janvier 2021

20h00 : Tours - Montpellier



Dimanche 17 janvier 2021

17h00 : Poitiers - Toulouse



Mardi 19 janvier 2021

20h00 : Paris - Chaumont



Reporté à une date ultérieure

Nice - Tourcoing