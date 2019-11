Ligue A (H/J7) : Montpellier cède le commandement à Rennes

Montpellier n’aura tenu la tête de la Ligue A masculine que 24 heures. Victorieux de Chaumont ce vendredi, les Héraultais ont vu Rennes reprendre son bien à l’issue de son succès à Tourcoing. Emmenés par un énorme Rafael Rodrigues de Araujo (34 points), les joueurs de Nikola Matijasevic n’ont eu qu’un court moment de déconcentration à la fin de la deuxième manche concédées aux Nordistes. Dès lors, ils ont pu dérouler leur jeu pour s’imposer nettement (24-26, 25-22, 23-25, 18-25) et reprendre deux points d’avance sur Montpellier tout en reléguant Tourcoing, désormais troisième, à trois longueurs.

Nantes-Rezé et Poitiers se relancent

Restant sur deux défaites de suite face à Chaumont et Montpellier, les joueurs de Nantes-Rezé avaient droit à un déplacement à leur portée lors de cette 7eme journée. Face à Narbonne, les coéquipiers de Peter Michalovic (29 points) ont fait respecter la hiérarchie en s’imposant en quatre manches (15-25, 24-26, 25-19, 15-25) sur le parquet de l’avant-dernier du classement. La dernière affiche du soir a vu Poitiers ne pas sombrer dans une spirale négative. Lourdement battu par Toulouse lors de la dernière journée, les Poitevins d’Eduardo Chizoba Neves Atu (26 points) ont fait retomber Ajaccio dans ses travers à l’issue de quatre manches accrochées (25-22, 27-25, 25-27, 26-24). Avec ce succès, Poitiers revient à hauteur des Ajacciens au classement.



VOLLEY - LIGUE A (H) / 7EME JOURNEE

Vendredi 15 novembre 2019

AS Cannes - Paris : 1-3 (25-19, 23-25, 20-25, 22-25)

Montpellier - Chaumont : 3-0 (25-15, 25-15, 25-22)

Tours - Nice : 3-1 (28-30, 25-17, 25-21, 25-20)

Toulouse - Sète : 3-0 (25-20, 25-20, 25-21)



Samedi 16 novembre 2019

Tourcoing - Rennes : 1-3 (24-26, 25-22, 23-25, 18-25)

Poitiers - Ajaccio : 3-1 (25-22, 27-25, 25-27, 26-24)

Narbonne - Nantes-Rezé : 1-3 (15-25, 24-26, 25-19, 15-25)