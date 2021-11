Ligue A (H/J6) : Première pour Poitiers, Chaumont s'impose à Nice

Chaumont revient provisoirement à hauteur de Tours, leader de Ligue A masculine. En ouverture de la 6eme journée, les joueurs de Silvano Prandi se sont imposés au bout du suspense sur le parquet de Nice. Longtemps devant au score dans le premier set, les joueurs de Chaumont ont perdu le fil pour se retrouver menés au score. Toutefois, une deuxième manche mieux maîtrisée a permis aux coéquipiers de Jesus Herrera (25 points) de revenir à hauteur avant de passer devant au terme du troisième set. Toutefois, Nice a su trouver les ressources pour réagir et les coéquipiers de Paolo Zonca (20 points) ont poussé Chaumont au tiebreak. Un dernier set qui a été dominé de bout en bout par les protégés de Silvano Prandi qui, après avoir remporté sept des huit premiers points, ont déroulé pour signer leur cinquième victoire en six journées (25-22, 24-26, 20-25, 25-18, 7-15).

Poitiers délivré !

Cette entame de 6eme journée a également été l’occasion pour Poitiers de renouer avec la victoire. Après cinq défaites en cinq journées, les joueurs de Brice Donat ont pris le meilleur sur l’AS Cannes en quatre manches. Grâce à une entame de match réussie, les coéquipiers de Cristian Poglajen (19 points) ont fait la course en tête de bout en bout du premier set avant de voir les Cannois, emmenés par David Sossenheimer (15 points) revenir dans le match au terme de la deuxième manche. Indécis, le troisième set s’est finalement offert aux Poitevins qui, après s’être fait peur à l’approche du « money time » de la quatrième manche, ont su remporter huit des neuf derniers points pour l’emporter (25-18, 21-25, 25-23, 25-18).



VOLLEY - LIGUE A (H) / 6EME JOURNEE

Vendredi 5 novembre 2021

Poitiers - AS Cannes : 3-1 (25-18, 21-25, 25-23, 25-18)

Nice - Chaumont : 2-3 (25-22, 24-26, 20-25, 25-18, 7-15)



Samedi 6 novembre 2021

18h00 : Plessis-Robinson - Toulouse

19h00 : Tourcoing - Tours

20h00 : Narbonne - Nantes-Rezé

20h00 : Montpellier - Sète

20h00 : Cambrai - Paris