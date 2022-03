Ligue A (H/J26) : Une dernière victoire pour Tours avant les play-offs

Clap de fin sur la saison régulière de Ligue A masculine ! Impérial depuis le début de la saison, Tours s’est remis de sa désillusion européenne pour signer une 22eme victoire en 24 matchs disputés à l’occasion de la réception de Narbonne. Les joueurs de Marcelo Fronckowiak, qui étaient assurés de finir premier avant la rencontre, n’ont pas baissé de pied avec un succès en trois manches (25-21, 26-24, 25-21). En quarts de finale, le TVB retrouvera Tourcoing. Les Nordistes, quant à eux, se sont inclinés sur le parquet de Nice en quatre manches après avoir pourtant remporté la première. (20-25, 25-19, 25-21, 25-16). Quatrièmes, les Narbonnais devront en découdre avec Sète pour lancer la phase finale du championnat. L’Arago a conclu cette saison régulière avec une troisième défaite de suite concédée sur son parquet face à Poitiers (21-25, 25-21, 18-25, 23-25). Des Poitevins qui, avec leur 11eme place, vont aborder les play-downs avec neuf points quand les Sétois retrouveront Narbonne en quarts de finale.

Chaumont termine sur un succès, pas Montpellier

Loin derrière Tours, Chaumont a conclu la saison régulière à la deuxième place et sur une victoire en quatre manches face à Toulouse (28-26, 25-20, 18-25, 25-18). Les Chaumontais, qui restaient sur un revers à Montpellier, ont retrouvé un peu de confiance avant de retrouver en quarts de finale Nice. Le Spacer’s, quant à lui, termine à la 12eme place et aura six points à son compteur pour lancer les play-downs. Troisième de la saison régulière, Montpellier a conclu sur une défaite en trois manches accrochées sur le parquet de Paris (26-24, 26-24, 25-22). Une équipe de la Capitale que les Héraultais retrouveront bien vite puisque les deux clubs, respectivement sixième et troisième du classement établi par la moyenne de points gagnés par match disputé, seront adversaires en quarts de finale. Des play-offs pour lequel Le Plessis-Robinson est le premier non-qualifié. Le promu a conclu sa saison régulière sur un succès au tiebreak sur le parquet de l’AS Cannes (21-25, 25-19, 25-19, 19-25, 11-15). Si les Franciliens aborderont les play-downs avec quinze points, les champions de France en titre en auront zéro. Avant-dernier, Cambrai a dominé Nantes-Rezé (25-19, 25-17, 24-26, 25-18).



VOLLEY - LIGUE A (H) / 26EME ET DERNIERE JOURNEE

Samedi 19 mars 2022

Cambrai - Nantes-Rezé : 3-1 (25-19, 25-17, 24-26, 25-18)

AS Cannes - Le Plessis-Robinson : 2-3 (21-25, 25-19, 25-19, 19-25, 11-15)

Chaumont - Toulouse : 3-1 (28-26, 25-20, 18-25, 25-18)

Nice - Tourcoing : 3-1 (20-25, 25-19, 25-21, 25-16)

Paris - Montpellier : 3-0 (26-24, 26-24, 25-22)

Sète - Poitiers : 1-3 (21-25, 25-21, 18-25, 23-25)

Tours - Narbonne : 3-0 (25-21, 26-25, 25-21)



QUARTS DE FINALE

Tours (1) - Tourcoing (8)

Chaumont (2) - Nice (7)

Montpellier (3) - Paris (6)

Narbonne (4) - Sète (5)



Les quarts de finale se joueront au meilleur des cinq matchs, avec les deux premiers et le cinquième sur le terrain de l’équipe la mieux classée à l’issue de la saison régulière. Les demi-finales et la finale se disputeront en matchs aller/retour avec belle éventuelle sur le terrain de l’équipe la mieux classée à l’issue de la saison régulière.