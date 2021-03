Ligue A (H/J26) : Le dernier billet pour Poitiers

La saison régulière de Ligue A masculine se terminera mardi. Malgré le huis clos et les cas de covid-19, la saison va pouvoir aller à son terme et Poitiers a décroché le dernier billet pour les play-offs. Les Poitevins se sont imposés trois sets à zéro en 1h14 (25-13, 25-19, 25-22) contre Nice, avant-dernier, grâce notamment aux 18 points de Chizoba Neves Atu (15pts pour Léo Andric côté niçois). Poitiers affrontera en quarts de finale Montpellier, assuré de finir premier, qui terminera sa saison contre Cambrai mardi. Cannes, de son côté, a assuré la deuxième place en allant gagner 3-1 à Paris, qui ne jouera pas les phases finales. Les Cannois l'ont emporté 25-16, 24-26, 22-25, 21-25 en 1h57, avec un Miran Kujundzic des grands soirs, auteur de 28 points (17pts pour Lincolm Williams côté parisien). Narbonne, vainqueur 3-0 de Tourcoing, septième (25-11, 25-11, 25-23 en 1h15), finit sur le podium, et a pu compter sur un grand Mousse Gueye, qui a marqué 14 points (7pts pour Barotti, Cardenas et Lilembo côté nordiste).

Tours fait un pas vers le Top 4

Tours n'est pas encore assuré de finir quatrième (cela dépendra du résultat de Chaumont mardi), mais a conclu sa saison régulière avec une victoire 3-0 sur Ajaccio, la lanterne rouge : 25-22, 25-14, 25-22 en 1h12, avec 14 points d'Artur Udrys (12pts pour Robin Overbeeke côté corse). Enfin, dans un match entre équipes qui ne joueront pas les play-offs, Sète est allé gagner 3-1 à Toulouse : 22-25, 25-20, 23-25, 20-25 en 1h53, grâce notamment aux 19 points de Baptiste Geiler (16pts pour Oskar Madsen côté toulousain).



LIGUE A / 26EME JOURNEE

Samedi 27 mars 2021

Toulouse - Sète : 1-3 (22-25, 25-20, 23-25, 20-25)

Tours - Ajaccio : 3-0 (25-22, 25-14, 25-22)

Poitiers - Nice : 3-0 (25-13, 25-19, 25-22)

Paris - Cannes : 1-3 (25-16, 24-26, 22-25, 21-25)

Narbonne - Tourcoing : 3-0 (25-11, 25-11, 25-23)



Mardi 30 mars 2021

20h00 : Chaumont - Nantes-Rezé

20h00 : Cambrai - Montpellier