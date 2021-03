Ligue A (H/J25) : L'AS Cannes creuse l'écart, Montpellier se relance

Montpellier ne baisse pas pavillon. A l’occasion de la réception de Toulouse, les joueurs d’Olivier Lecat ont laissé derrière eux leur revers du week-end dernier à Chaumont. Dès les premiers échanges, les coéquipiers de Ryan Sclater et Ezequiel Palacios (12 points chacun) ont creusé l’écart, comptant jusqu’à dix points d’avance dans un premier set à sens unique. Le Spacer’s a relevé la tête au début de la deuxième manche mais les coéquipiers de Gijs Jorna (9 points) ont très vite perdu la main pour se retrouver menés de deux manches quand le troisième set a eu le même scenario que le premier avec Montpellier qui a mené de bout en bout pour s’imposer sans coup férir (25-18, 25-19, 25-13). Un succès qui permet aux Héraultais de garder huit points d’avance sur l’AS Cannes. Tout en maîtrise durant le premier set, les coéquipiers de Lincoln Williams (19 points) ont cédé du terrain pour voir revenir Poitiers à hauteur. Mais, après une troisième manche rondement menée, les Cannois ont su résister face aux Poitevins pour s’imposer (25-19, 20-25, 25-18, 25-22).

Chaumont perd du terrain

Une victoire qui permet également à l’AS Cannes de creuser l’écart sur Chaumont, troisième du classement. En effet, les protégés de Silvano Prandi ont chuté sur le parquet de Cambrai. Pourtant, les coéquipiers d’Osniel Melgarejo (20 points) ont mené deux manches à rien, avec notamment un deuxième set largement dominé. Mais Paul Villard (17 points) et ses coéquipiers n’avaient pas dit leur dernier mot. Après avoir remporté le troisième set de haute lutte, la quatrième manche leur a permis de croire à une victoire venue de loin. Un tiebreak mené de bout en bout a concrétisé leurs espoirs (24-26, 16-25, 26-24, 25-22, 15-13). Avec ce point arraché, Chaumont pointe désormais à quatre points de Cannes alors que Cambrai met fin à une série de quatre défaites de suite. En bas de tableau, Nantes-Rezé n’a connu qu’un temps faible lors de sa victoire face à Ajaccio (25-21, 25-27, 25-20, 25-18).



VOLLEY - LIGUE A (H) / 25EME JOURNEE

Vendredi 19 mars 2021

Tourcoing - Sète : 1-3 (20-25, 17-25, 25-23, 22-25)

Nice - Tours : 0-3 (26-28, 23-25, 23-25)



Samedi 20 mars 2021

Cambrai - Chaumont : 3-2 (24-26, 16-25, 26-24, 25-22, 15-13)

AS Cannes - Poitiers : 3-1 (25-19, 20-25, 25-18, 25-22)

Nantes-Rezé - Ajaccio : 3-1 (25-21, 25-27, 25-20, 25-18)

Montpellier - Toulouse : 3-0 (25-18, 25-19, 25-13)



Dimanche 21 mars 2021

17h00 : Narbonne - Paris