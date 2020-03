Ligue A (H/J24) :

Et de trois pour Tours ! Après Narbonne et Toulouse, c'est Poitiers qui a battu le champion de France ce samedi lors de la 24eme journée de Ligue A. Les joueurs du Poitou sont allés s'imposer 3-2 en Touraine, après 2h14 de jeu et grâce notamment à un grand Zouheir El Graoui, qui termine avec 29 points (22pts pour Hermans Egleskalns côté tourangeau). Malgré ce troisième revers consécutif, le TVB reste en tête du championnat, avec un point d'avance sur Montpellier, qui a dominé Rennes (3eme) 3-1 en 1h46 dans l'autre choc de la journée. Ryan Sclater s'est régalé, inscrivant 19 points (16pts pour Nikola Mijailovic côté breton).

Chaumont se rate

Chaumont laisse filer le trio de tête, après sa défaite 3-2 en 2h08 à Tourcoing, antépénultième. Les Nordistes ont pu compter sur un très bon Ronald Jimenez, auteur de 21 points, alors que Marlon Yant Herrera en a marqué 19 pour les Haut-Marnais. Sixième, Cannes s'est imposé 3-1 en 1h58 contre Narbonne, avant-dernier, grâce notamment aux 25 points de Kyle Russel (17 pour Rémi Bassereau côté narbonnais). Enfin, Paris (9eme) a fait respecter la logique en disposant de Nice, la lanterne rouge, sur le score de 3-1 en 1h41, avec 22 points de Carlos Eduardo Barreto Silva (18pts pour Jan Galabov côté niçois).



VOLLEY - LIGUE A HOMMES / 24EME JOURNEE

Vendredi 6 mars 2020

Sète - Toulouse : 3-1 (25-21, 25-17, 23-25, 25-23)



Samedi 7 mars 2020

Cannes - Narbonne : 3-1 (21-25, 25-19, 26-24, 25-23)

Tourcoing - Chaumont : 3-2 (25-27, 17-25, 25-19, 25-23, 15-12)

Tours - Poitiers : 2-3 (25-21, 25-19, 23-25, 19-25, 13-15)

Montpellier - Rennes : 3-1 (25-21, 21-25, 25-21, 25-20)

Paris - Nice : 3-1 (25-11, 15-25, 25-16, 25-22)



Reporté pour cause de coronavirus :

Nantes-Rezé - Ajaccio