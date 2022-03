Ligue A (H/J24) : Tours conserve un bel écart sur Chaumont

Tours ne lâche rien. Battu à Montpellier le 13 février dernier, le TVB surfe sur son bon parcours européen pour dominer la Ligue A masculine et a profité d’un déplacement chez le champion de France en titre, l’AS Cannes, pour conforter sa position. Les coéquipiers de Pierre Toledo (15 points) n’ont pas laissé la moindre chance aux Dragons lors d’un premier set à sens unique. Les deux manches suivantes ont été plus accrochées mais les Tourangeaux ont à chaque fois su prendre l’avantage sur Ronald Jimenez et les Cannois. Le TVB s’impose en trois manches sèches (14-25, 23-25, 23-25) et conserve cinq points d’avance sur Chaumont. Les joueurs de Silvano Prandi, quant à eux, ont connu une petite frayeur quand Narbonne, également finaliste européen cette saison, a pris le meilleur départ sous l’impulsion de Rafael Rodrigues de Araujo (13 points). Mais, menant de bout en bout, les Chaumontais ont su rattraper leur retard. Les coéquipiers de José Miguel Gutierrez Suarez (18 points) ont ensuite déroulé pour une victoire en quatre sets (25-18, 22-25, 14-25, 19-25).

Tourcoing ne s’arrête plus !

Une défaite qui ne fait pas les affaires de Narbonne. Sète pourrait creuser l’écart ce dimanche lors de la réception de Montpellier, qui pourrait doubler les Audois en cas de succès. Derrière ce trio, Tourcoing a poursuivi sa très belle série avec une sixième victoire de suite en championnat. Pour cela, les coéquipiers de Julien Winkelmuller (12 points) n’ont pas fait de détail face à Cambrai, qui s’incline pour la cinquième fois de suite. Une rencontre durant laquelle les joueurs de Roman Ondrusek ont petit à petit faibli pour un revers en trois manches sèches (22-25, 21-25, 10-25). Tourcoing creuse également l’écart sur Nice, qui a lourdement chuté sur le parquet de Poitiers, emmené par un Chizoba Neves Atu des grands soirs (27 points). Avec ce succès en trois manches (27-25, 25-20, 25-21), les Poitevins mettent un terme à une série de trois défaites de suite et repoussent l’AS Cannes à six points tout en revenant à un point de Cambrai. Le Plessis-Robinson de Tomas Lopez Pascual (21 points) confirme avoir trouvé la bonne carburation avec un troisième succès de rang sur le parquet de Nantes-Rezé (25-20, 22-25, 24-26, 19-25).



VOLLEY - LIGUE A (H) / 24EME JOURNEE

Vendredi 4 mars 2022

Paris - Toulouse : 3-1 (25-21, 18-25, 25-16, 25-19)



Samedi 5 mars 2022

AS Cannes - Tours : 0-3 (14-25, 23-25, 23-25)

Nantes-Rezé - Le Plessis-Robinson : 1-3 (25-20, 22-25, 24-26, 19-25)

Poitiers - Nice : 3-0 (27-25, 25-20, 25-21)

Cambrai - Tourcoing : 0-3 (22-25, 21-25, 10-25)

Narbonne - Chaumont : 1-3 (25-18, 22-25, 14-25, 19-25)



Dimanche 6 mars 2022

17h00 : Sète - Montpellier