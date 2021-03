Ligue A (H/J24) : Montpellier battu après six victoires de suite

Montpellier s’arrête donc à six victoires de suite. Invaincus en Ligue A masculine depuis le 6 février dernier, les joueurs d’Olivier Lecat ont chuté sur le parquet de Chaumont après avoir, pourtant, remporté le premier set assez facilement. Mais les coéquipiers d’Osniel Mergarejo (17 points) ont su arracher les deux manches suivantes avant de conclure en quatre sets (15-25, 25-23, 25-22, 25-18). Un quatrième revers en 24 matchs qui ne remet pas en cause la première place des Héraultais, même si leurs poursuivants n’ont pas baissé de pied. En déplacement chez la lanterne rouge Ajaccio, l’AS Cannes a déroulé avec une victoire en trois manches (22-25, 17-25, 24-26) appuyée par la performance d’Adrian Aciobanitei (14 points). Avec cette victoire, les Cannois ne comptent plus que huit points de retard sur Montpellier et conservent la deuxième place devant Chaumont.

Narbonne maintient la cadence, Tours passe cinquième

Si l’AS Cannes et Chaumont ont connu la victoire à l’occasion de cette 24eme journée, Narbonne se devait de le faire également pour ne pas être décroché. En déplacement à Toulouse, les joueurs de Guillermo Falasca n’ont connu qu’une frayeur, quand le Spacer’s est revenu à une manche partout. Mais, à l’issue de deux dernières manches accrochées, les coéquipiers de Simon Hirsch (19 points) ont scellé le sort de la rencontre (24-25, 25-21, 25-27, 25-27) et restent à égalité de points avec Chaumont. Derrière les Narbonnais, Tours confirme son regain de forme. Après avoir renoué avec la victoire à Paris, les joueurs d’Hubert Henno ont su insister face à une accrocheuse équipe de Tourcoing pour arracher la victoire au tiebreak (25-22, 23-25, 28-26, 14-25, 15-13) et reprendre la cinquième place du classement à leur victime du soir.

Poitiers enchaîne et revient sur Cambrai

Cambrai, pour sa part, continue sa chute au classement. Les joueurs de Gabriel Denys ont, en effet, signé leur quatrième défaite de suite en championnat sur le parquet de Nice à l’issue de trois manches disputées mais qui ont toutes eu le même destin (26-24, 25-21, 26-24). Une spirale négative qui fait les affaires de Poitiers. Les joueurs de Brice Donat, menés deux manches à une par Paris, ont su faire leur retard pour s’imposer in extremis sur leur terrain au tiebreak (25-22, 19-25, 32-34, 25-22, 15-13). Un résultat qui permet aux Poitevins de maintenir Sète à cinq points. Les joueurs de l’Arago ont également eu besoin du tiebreak pour s’imposer face à l’avant-dernier du classement, Nantes-Rezé (21-25, 25-23, 25-16, 28-30, 15-13).



VOLLEY - LIGUE A (H) / 24EME JOURNEE

Samedi 13 mars 2021

Ajaccio - AS Cannes : 0-3 (22-25, 17-25, 24-26)

Sète - Nantes-Rezé : 3-2 (21-25, 25-23, 25-16, 28-30, 15-13)

Chaumont - Montpellier : 3-1 (15-25, 25-23, 25-22, 25-18)

Poitiers - Paris : 3-2 (25-22, 19-25, 32-34, 25-22, 15-13)

Toulouse - Narbonne : 1-3 (24-25, 25-21, 25-27, 25-27)

Nice - Cambrai : 3-0 (26-24, 25-21, 26-24)

Tours - Tourcoing : 3-2 (25-22, 23-25, 28-26, 14-25, 15-13)