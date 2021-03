Ligue A (H/J23) : Tours repart de l'avant, Narbonne pourrait chuter du podium

Narbonne voit sa place sur le podium vaciller. Les joueurs de Guillermo Falasca ont, en effet, laissé échapper des points à l’occasion de la réception de Poitiers après avoir, pourtant, très bien entamé la rencontre. Pas inquiétés durant la première manche, les Narbonnais ont pris leurs aises pour l’emporter avec huit points d’avance. Une tendance qui s’est confirmé en début de deuxième set mais les Poitevins, cette fois, ont su retrouver leurs esprits pour revenir à une manche partout. Vexés, les coéquipiers de Simon Hirsch (21 points) ont retroussé leurs manches pour dominer le troisième set... avant de connaître un gros coup de mou et de laisser Poitiers aller chercher un tiebreak. Emmenés par Chizoba Neves Atu (24 points), les joueurs de Brice Donat n’ont rien laissé à Narbonne qui s’incline en cinq manches (25-17, 21-25, 25-22, 17-25, 10-15) et pourrait perdre la troisième place en cas de victoire de Chaumont à Cannes ce mercredi.

Tours redresse la tête

Cette place sur le podium, Tours se refuse à ne plus y croire. Ebranlés par le départ de Nathan Wounembaina, les joueurs du TVB ont aligné quatre défaites de suites en championnat mais, à l’occasion d’un déplacement sur le parquet d’une équipe de Paris sur courant alternatif, les Tourangeaux ont su relever la tête. Grâce à une série de cinq points, les joueurs d’Hubert Henno ont pris la main dans le premier set pour ne plus la lâcher, même quand les Parisiens sont revenus à une longueur. Plus indécise, la deuxième manche a vu les coéquipiers de Petrus de Oliveira (13 points) se faire violence pour faire le break dans cette rencontre. Largement dominés en début de troisième manche, les Parisiens d’Antonin Rouzier (19 points) ont su revenir à l’orgueil, s’offrant même une balle de set. Mais, remportant les trois derniers points, Tours a fait la différence (22-25, 21-25, 24-26) et revient à trois points de Narbonne.



VOLLEY - LIGUE A (H) / 23EME JOURNEE

Mardi 9 mars 2021

Narbonne - Poitiers : 2-3 (25-17, 21-25, 25-22, 17-25, 10-15)

Paris - Tours : 0-3 (22-25, 21-25, 24-26)



Mercredi 10 mars 2021

18h00 : AS Cannes - Chaumont

19h00 : Tourcoing - Toulouse

20h00 : Nantes-Rezé - Nice

20h00 : Montpellier - Sète

20h00 : Cambrai - Ajaccio