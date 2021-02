Ligue A (H/J22) : Vainqueur de Tours, Narbonne fait tomber Cambrai du podium

La menace était avérée. Dominé par Poitiers ce vendredi en ouverture de la 22eme journée de Ligue A masculine, Cambrai a chuté du podium. Si les prétendants à la troisième place étaient nombreux, c’est finalement Narbonne qui a tiré son épingle du jeu. En déplacement sur le parquet de Tours, les joueurs de Guillermo Falasca ont réalisé le très bon coup du week-end. S’ils ont mené de bout en bout durant la première manche, les Narbonnais l’ont emporté par la plus petite des marges avant de voir les coéquipiers de Leandro Nascinento dos Santos (18 points) répondre du tac-au-tac pour égaliser à une manche partout. Emmené par Aymen Bouguerra (17 points), Narbonne a repris l’avantage à l’issue d’un troisième set accroché avant de s’imposer nettement dans le quatrième set. Avec cette victoire (23-25, 25-21, 23-25, 18-25), Narbonne s’installe à la troisième place car Tourcoing a failli.

Tourcoing a manqué le coche à Chaumont

Pour s’assurer de déloger Cambrai de la troisième place, les joueurs de Tourcoing devaient l’emporter nettement à Chaumont. Les coéquipiers du capitaine Luciano Palonsky (15 points) ont parfaitement démarré la rencontre, faisant très vite le trou dans le premier set, remporté plus douloureusement. Mais Chaumont, qui lorgne aussi sur le Top 3 du championnat, n’était pas d’avis de laisser faire Tourcoing. Finissant fort, les coéquipiers de Daniel McDonnell (14 points) ont égalisé à une manche partout avant de faire un cavalier seul dans le troisième set puis dans le quatrième pour s’imposer (22-25, 25-19, 25-17, 25-16). Tourcoing, battu pour la deuxième fois de suite, chute au sixième rang, étant désormais devancé par... Chaumont. Dans des affiches de bas de tableau, Sète a pris le meilleur sur Nice (25-16, 25-22, 22-25, 26-24) quand Paris n’a pas manqué son déplacement sur le parquet de la lanterne rouge, Ajaccio (21-25, 26-28, 19-25).



VOLLEY - LIGUE A (H) / 22EME JOURNEE

Vendredi 26 février 2021

Poitiers - Cambrai : 3-2 (23-25, 25-16, 25-19, 22-25, 15-11)

Toulouse - AS Cannes : 0-3 (21-25, 12-25, 21-25)



Samedi 27 février 2021

Sète - Nice : 3-1 (25-16, 25-22, 22-25, 26-24)

Ajaccio - Paris : 0-3 (21-25, 26-28, 19-25)

Chaumont - Tourcoing : 3-1 (22-25, 25-19, 25-17, 25-16)

Tours - Narbonne : 1-3 (23-25, 25-21, 23-25, 18-25)



Dimanche 7 mars 2021

16h30 : Montpellier - Nantes-Rezé