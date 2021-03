Ligue A (H/J22) : Première place consolidée par Montpellier, vainqueur de Nantes-Rezé

Montpellier a laissé de côté son échec européen. Trois jours après son élimination en demi-finales de la Coupe CEV face au Dinamo Moscou, les joueurs d’Olivier Lecat n’ont pas manqué leur retour aux affaires ordinaires de la Ligue A masculine. En effet, le solide leader du championnat a conforté sa position avec une victoire quasiment sans bavure en clôture de la 22eme journée face à Nantes-Rezé. Si les Héraultais ont immédiatement fait le trou en début de première manche, une série de quatre points consécutifs ont permis aux Nantais de revenir à une longueur avant de croire à une surprise en revenant à hauteur. Mais, avec cinq des sept derniers points, Montpellier a pris la main en remportant le premier set. Ne voulant pas connaître le même scenario, les coéquipiers de Ryan Sclater (17 points) ont frappé fort d’entrée et ont fait le break dans cette rencontre sans coup férir.

Montpellier bousculé mais finalement victorieux

Dès le début du troisième set, Montpellier est apparu moins souverain avec une rotation très limitée de l’effectif décidée par Olivier Lecat. Mais si les Héraultais ont su réagir pour compter jusqu’à cinq points d’avance, Nantes-Rezé a toujours été menaçant et, grâce notamment à Adam Bartos (11 points), les joueurs de Fulvio Bertini ont su faire infléchir la destinée de cette rencontre pour revenir à une manche de leurs adversaires. Un rapport de force rééquilibré qui s’est poursuivi dans la quatrième manche, Nantes-Rezé s’accrochant autant que possible mais, avec un dernier coup d’accélérateur, c’est bien Montpellier qui s’impose en quatre manches (25-22, 25-13, 27-29, 25-20) et compte dix points d’avance sur l’AS Cannes en tête du championnat. Nantes-Rezé, qui restait sur un succès face à Poitiers, retombe dans ses travers et reste à l’avant-dernière place.



VOLLEY - LIGUE A (H) / 22EME JOURNEE

Vendredi 26 février 2021

Poitiers - Cambrai : 3-2 (23-25, 25-16, 25-19, 22-25, 15-11)

Toulouse - AS Cannes : 0-3 (21-25, 12-25, 21-25)



Samedi 27 février 2021

Sète - Nice : 3-1 (25-16, 25-22, 22-25, 26-24)

Ajaccio - Paris : 0-3 (21-25, 26-28, 19-25)

Chaumont - Tourcoing : 3-1 (22-25, 25-19, 25-17, 25-16)

Tours - Narbonne : 1-3 (23-25, 25-21, 23-25, 18-25)



Dimanche 7 mars 2021

Montpellier - Nantes-Rezé : 3-1 (25-22, 25-13, 27-29, 25-20)