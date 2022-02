Ligue A (H/J21) : Succès importants de Chaumont et Paris

VOLLEY - LIGUE A (H) / 21EME JOURNEE

Au sommet de la Ligue A de volley masculin, un quintet se détache très nettement. Le duel de ce samedi entre Chaumont et Sète a encore davantage resserré les écarts entre ces équipes dans le cadre de la 21eme journée. Intraitable dans sa salle contre le 3eme du championnat, le CVB 52 a dicté sa loi et remporté le match 3-0.. Dans le même temps, Paris a également profité de la visite d'un mal classé, l'avant-dernier Cannes, pour s'adjuger un succès important devant son public (3-1). Le club de la capitale, 7eme, comptabilise désormais un point d'avance sur Tourcoing, 8eme et dernier pensionnaire du top 8. Cependant, les Nordistes auront la possibilité ce dimanche de repasser devant Paris à l'occasion de leur déplacement à Narbonne. Avant ce match, la grande affiche de Ligue A verra le leader, Tours, rendre visite à son dauphin Montpellier.– Poitiers : 3-0 (25-22, 30-28, 25-20)- Le Plessis-Robinson : 3-1 (22-25, 25-16, 25-20, 25-19)- Nantes-Rezé : 3-1 (18-25, 25-20, 25-20, 25-23)- AS Cannes : 3-1 (15-25, 25-22, 25-22, 25-18)- Sète : 3-0 (25-20, 25-18, 25-22)Montpellier - ToursNarbonne - Tourcoing