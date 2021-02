Ligue A (H/J21) : L’AS Cannes garde la deuxième place devant Cambrai

Il y a du mouvement sur le podium de Ligue A masculine. Alors que Montpellier a consolidé sa première place ce vendredi en dominant Tourcoing, cette défaite des Nordistes fait finalement les affaires de l’AS Cannes et de Cambrai. Mais, pour les Cannois, ça n’a pas été chose aisée. En effet, après avoir remporté la première manche, les joueurs de Luc Marquet sont sortis du match et laissé Sète, emmené par Vasyl Tupchii (28 points) et Kamil Baranek (25 points) prendre le contrôle et mener deux manches à une. Les coéquipiers de Lincoln Williams (21 points) ont alors retrouvé leur jeu pour arracher un tiebreak qui a tourné en faveur des Cannois (25-21, 23-25, 18-25, 25-22, 15-11). S’ils lâchent un point et sont désormais à dix longueurs de Montpellier au classement, les Cannois conservent leur deuxième place devant... Cambrai. Les joueurs des Hauts-de-France ont pris le meilleur sur Tours pour y parvenir mais rien n’a été simple car les joueurs du TVB, orphelins de Nathan Wounembaina, ont débuté le match tambour battant pour mener deux manches à rien. C’est alors que les coéquipiers de Daniel Cagliari (25 points) ont repris du poil de la bête pour égaliser à deux manches partout et faire la différence dans l’ultime set (25-27, 19-25, 25-21, 25-21, 15-12). Cette victoire permet à Cambrai de prendre la troisième place devant Tourcoing et Tours.

Narbonne à l’affût

Mais si les Cambrésiens sont désormais installés sur le podium, une autre équipe a les yeux rivés dessus, Narbonne. A l’occasion de la réception d’Ajaccio, les joueurs de Guillermo Falasca ont signé un succès important. Mais ce sont bien les protégés de Frédéric Ferrandez qui ont pris le meilleur départ en remportant le premier set mais les coéquipiers de Simon Hirsch (24 points) se sont relevés les manches et repris le contrôle des opérations pour s’imposer en quatre manches (20-25, 25-20, 25-23, 25-22) et pointer à deux points de la troisième place. En milieu de tableau, Poitiers a perdu du terrain à l’occasion de son déplacement à Nantes-Rezé. En effet, les joueurs de Brice Donat, après avoir mené deux manches à rien, se sont effondrés et laissé les Nantais s’imposer (25-27, 14-25, 25-20, 25-21, 15-11) et laisser de nouveau l’avant-dernière place du classement à Nice. Paris, de son côté, continue de jouer sur courant alternatif. Les coéquipiers d’Antonin Rouzier (9 points) et Miran Kujundzic (13 points) ont résisté autant qu’ils ont pu mais s’inclinent face à Toulouse en trois manches (27-19, 22-25, 22-25), ne profitant pas des revers de Poitiers et Chaumont pour réduire l’écart au classement.



VOLLEY - LIGUE A (H) / 21EME JOURNEE

Vendredi 19 février 2021

Tourcoing - Montpellier : 0-3 (21-25, 24-26, 19-25)

Nice - Chaumont : 3-2 (34-36, 25-22, 25-21, 21-25, 15-13)



Samedi 20 février 2021

AS Cannes - Sète : 3-2 (25-21, 23-25, 18-25, 25-22, 15-11)

Nantes-Rezé - Poitiers : 3-2 (25-27, 14-25, 25-20, 25-21, 15-11)

Narbonne - Ajaccio : 3-1 (20-25, 25-20, 25-23, 25-22)

Cambrai - Tours : 3-2 (25-27, 19-25, 25-21, 25-21, 15-12)

Paris - Toulouse : 0-3 (27-19, 22-25, 22-25)