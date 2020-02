Ligue A (H/J20) : Tours cède le commandement à Tours

Rennes ne lâche pas la tête du classement de la Ligue A masculine, malgré la pénalité qui touche le club. En déplacement sur le parquet de Paris en ouverture de la 20eme journée, le leader du classement n’a pas laissé guère de chance aux joueurs de la Capitale. Emmenés par les 17 points de Kamil Baranek, les Bretons n’ont eu besoin que de trois manches pour l’emporter (23-25, 23-25, 17-25). Dauphin des Rennais, Tours a pour sa part chuté en cinq manches sur le parquet de Montpellier. Les coéquipiers de Ryan Sclater et Mihajlo Stankovic (20 points chacun), après un mauvais départ, ont fait la course en tête mais le TVB d’Hermans Egleskans (22 points) s’est accroché pour aller jusqu’au tiebreak qui a tourné en faveur des Héraultais (16-25, 28-26, 25-22, 22-25, 15-12). Des résultats qui voient Rennes repasser devant Tours alors que les deux équipes sont à égalité de points.

Chaumont reste à distance de Montpellier

Les Héraultais, pour leur part, ne voient pas Chaumont réduire l’écart dans la course à la troisième place. Les coéquipiers de Marlon Yant Herrera (22 points) se sont retrouvés menés deux manches à une par Poitiers mais les Poitevins ont cédé dans les deux dernières manches non sans combattre (25-16, 22-25, 24-26, 25-18, 17-15). Chaumont reste donc à trois points des Héraultais mais voit également Toulouse revenir à six longueurs. Le Spacer’s, en déplacement à Narbonne, a cédé une manche mais est allé chercher une victoire nette (22-25, 27-25, 23-25, 17-25). Mais Nantes, qui joue face à Nice ce dimanche, pourrait reprendre la cinquième place. Tourcoing, pour sa part, a confirmé sa mauvaise passe avec une troisième défaite de suite, face à Sète (18-25, 25-23, 25-20, 25-22). L’Arago profite de ces trois points pour repasser devant Paris à la 11eme place.