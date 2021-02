Ligue A (H/J19) : Tourcoing surpris à Poitiers, Ajaccio gagne enfin

Deuxième victoire pour Ajaccio

VOLLEY - LIGUE A (H) / 19EME JOURNEE

Vendredi 12 février 2021

Samedi 13 février 2021

Vendredi 5 mars 2021

Après les victoires de Cannes et Montpellier vendredi, la 19eme journée de Ligue A se poursuivait ce samedi avec le déplacement de Tourcoing à Poitiers. Et le quatrième au classement s’est fait surprendre face à des Poitevins sur courant alternatif depuis le début de l’année. Poitiers a mis la main sur le premier set et a confirmé dans le suivant avant de voir Tourcoing arracher la troisième manche. Défait pour la deuxième fois de suite, Tourcoing, malgré les 14 points de Luciano Palonsky, fait une mauvaise opération et reste quatrième au classement.Sixième, Narbonne a fait respecter la hiérarchie en se défaisant de Nantes-Rezé, avant-dernier, sur le score de 3-1 après 1h57 de jeu. Les joueurs de l'Aude ont réussi une démonstration dans le premier set, mais le deuxième a été bien plus accroché, puisqu'ils ont attendu leur septième balle de set pour l'emporter, alors que les Nantais s'en sont procurées trois. Nantes a finalement confirmé sa bonne forme en empochant la troisième manche, après avoir pris les commandes à partir de 6-6, mais Narbonne a de nouveau fait valoir sa supériorité dans le quatrième set, en l'emportant assez facilement.La surprise du jour est venue d'Ajaccio, où les Corses, bons derniers, ont remporté leur deuxième victoire de la saison (pour 17 défaites), contre Toulouse (10eme). L'ACA s'est imposée 17-25, 25-22, 25-19, 25-17 en 1h31, grâce notamment aux 18 points de François Rebeyrol (15pts pour Pierre Derouillon côté toulousain). Toulouse a remporté le premier set en faisant la différence à partir de 11-11, mais a ensuite perdu pied en s'inclinant dans les trois suivants. Les Toulousains ont tenu jusqu'à 17-17 dans le deuxième set, 14-14 dans le troisième et 4-4 dans le quatrième, avant de craquer.(Avec G.I.)Nice -: 0-3 (22-25, 21-25, 20-25)Paris -: 1-3 (16-25, 25-22, 17-25, 17-25)- Tourcoing : 3-1 (25-20, 25-17, 23-25, 25-23)- Toulouse : 3-1 (17-25, 25-22, 25-19, 25-17)- Nantes-Rezé : 3-1 (25-12, 34-32, 17-25, 25-19)Cambrai - SèteTours - Chaumont