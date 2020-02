Ligue A (H/J19) : Rennes et Tours déroulent

La lutte se poursuit entre Rennes et Tours en tête du classement de Ligue A ! Les deux équipes l'ont emporté 3-0 ce mardi lors de la 19eme journée, et les Bretons comptent donc toujours un point d'avance sur les champions de France en titre. Opposé à la lanterne rouge, Nice, Rennes n'a eu besoin que de 78 minutes pour l'emporter, grâce notamment aux 19 points de Kamil Baranek et de Rafael Rodrigues de Araujo (11pts pour Jan Galabov côté niçois). De leur côté, les Tourangeaux ont disposé de Nantes (5eme) en 1h15, avec 19 points de Hermans Egleskalns (16pts pour Peter Michalovic côté nantais). Le duo creuse l'écart sur Montpellier, troisième, qui s'est incliné 3-2 à Sète, antépénultième, après un combat de 2h26. Vasyl Tupchii, auteur de 29 points, a été énorme (19pts pour Ryan Sclater côté héraultais).

Toulouse tombe de haut

Au pied du podium, on retrouve Chaumont, vainqueur de Paris (11eme) 3-0 en 1h17, grâce notamment aux 17 points de Marlon Yant Herrera (11pts pour Robin Overbeeke côté parisien). A la lutte pour la sixième place, Tourcoing et Ajaccio s'affrontaient ce mardi dans le Nord, et ce sont les Corses qui sont allés l'emporter 3-1 en 1h51 (16pts pour Arvydas Miseikis côté ajaccien, 13pts pour Miran Kujundzic côté nordiste). Toulouse occupe la septième place, malgré sa lourde défaite 3-0 en 1h28 à domicile contre Cannes (10eme). Kyle Russel a marqué 17 points pour les Cannois et Théo Faure 13 pour les Toulousains. Enfin, Poitiers (9eme) a fait respecter la logique en se défaisant de Narbonne, avant dernier, sur le score de 3-1 (24pts pour Zouheir El Graoui côté Poitiers, 15pts pour Alejandro Vigil côté Narbonne). La prochaine journée se déroulera ce week-end.



LIGUE A (H) / 19EME JOURNEE

Mardi 4 février 2020

Chaumont - Paris : 3-0 (25-23, 25-16, 25-22)

Poitiers - Narbonne : 3-1 (28-26, 22-25, 25-20, 25-20)

Tours - Nantes-Rezé : 3-0 (25-20, 25-19, 25-18)

Tourcoing - Ajaccio : 1-3 (23-25, 15-25, 25-19, 19-25)

Sète - Montpellier : 3-2 (23-25, 27-25, 23-25, 25-19, 15-12)

Rennes - Nice : 3-0 (25-13, 25-23, 25-20)

Toulouse - Cannes : 0-3 (25-27, 19-25, 20-25)