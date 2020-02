Ligue A (H/J18) : Tours n'a plus qu'un point de retard sur Rennes

Rennes s’est effondré face à Toulouse. Sur leur parquet, les coéquipiers de Leandro Nascimento dos Santos et de Rafael Rodrigues de Araujo (22 points chacun) ont rapidement mené deux manches à rien et se dirigeaient vers une nouvelle victoire autoritaire à domicile. Mais les joueurs du Spacer’s, avec Théo Faure (20 points) à la manœuvre, n’avaient pas dit leur dernier mot et sont revenus dans le match. Après avoir remporté de haute lutte le troisième set, ils ont enchaîné face à des Rennais sortis de leur match pour s’imposer en cinq manches (25-21, 25-20, 29-31, 17-25, 9-15). Un revers qui fait les affaires de Tours. Grâce à 21 points d’Hermans Egleskans, le TVB a remporté la première manche avant de céder in extremis la deuxième. Mais les Ajacciens n’ont pas pu suivre le rythme pour s’incliner en quatre sets (23-25, 28-26, 15-25, 18-25).

Montpellier consolide sa troisième place

Derrière le duo de tête, Montpellier a fait la bonne affaire de cette 18eme journée. Les Héraultais ont toutefois été ballottés face à Poitiers qui a remporté la première manche avant d’arracher le tiebreak. Mais, dans cette dernière manche, les coéquipiers de Nicolas Marcelo Mendez (17 points) ont serré le jeu pour s’imposer (17-25, 25-17, 25-22, 16-25, 15-11). Un succès à deux points qui leur permet de compter désormais cinq points d’avance sur Chaumont. Les joueurs de Silvano Prandi ont, en effet, lourdement chuté sur le parquet de Narbonne (25-22, 25-20, 25-20). Nantes, vainqueur de l’AS Cannes ce vendredi, n’a plus que trois points de retard sur Chaumont. Paris a profité de la réception de Sète, avant-dernier, pour sortir de sa spirale négative avec un succès en quatre manches (25-22, 25-18,23-25, 26-24).